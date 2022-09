PHOTO RICK SCUTERI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Les Sharks et Evander Kane concluent un accord pour le retrait d’un grief

(San José) Evander Kane et les Sharks de San Jose ont conclu une entente vendredi concernant un grief qu’il avait déposé pour contester la résiliation de son contrat la saison dernière.

Associated Press

Les Sharks ont confirmé l’information et précisé que l’accord avait été approuvé par la LNH et l’Association des joueurs.

« Nous sommes satisfaits qu’elle (l’entente) n’affectera pas l’équipe, de façon financière ou compétitive, la saison prochaine ou lors des suivantes », a déclaré l’équipe californienne par voie de communiqué.

Les Sharks ont résilié le contrat de Kane en janvier après qu’il eut enfreint la politique sanitaire de la ligue pour lutter contre la COVID-19 alors qu’il faisait partie de leur club-école, le Barracuda de San Jose. Cette décision a privé Kane d’un peu moins de 23 millions US, dans le cadre du pacte de sept saisons et 49 millions qu’il avait ratifié avec eux en mai 2018.

Kane et l’Association des joueurs avaient déposé un grief contestant l’autorité des Sharks de pouvoir prendre une telle décision. Pendant que ce processus administratif se déroulait, Kane a conclu une entente pour le reste de la campagne avec les Oilers d’Edmonton et accepté une prolongation de contrat de quatre ans et 20,5 millions.

Le vétéran âgé de 31 ans s’est ainsi joint à une quatrième organisation de la LNH, après avoir été repêché par les défunts Thrashers d’Atlanta.

Il a ensuite enfilé l’uniforme des Jets de Winnipeg, après que les Thrashers eurent déménagé de la Géorgie, avant d’être échangé aux Sabres de Buffalo, puis aux Sharks. Il semble s’être fait une niche avec les Oilers, avec lesquels il a atteint la finale de l’Ouest.