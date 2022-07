Filip Mesar et Juraj Slafkovsky

Juraj Slafkovsky avait plusieurs raisons de sourire jeudi. L’une d’elles : il est maintenant coéquipier avec un de ses meilleurs amis.

Guillaume Lefrançois La Presse

Simon-Olivier Lorange La Presse

Cet ami, c’est Filip Mesar, l’autre choix de 1er tour du CH à ce repêchage. Le Tricolore a réclamé cet attaquant au 26e rang.

Cette année, les deux comparses slovaques ont même pris des vacances en Turquie ensemble. « On se connaît depuis qu’on est enfants, a indiqué Mesar. C’est incroyable de vivre ça avec lui. C’est vraiment fou d’être avec un de mes meilleurs amis et l’adaptation sera plus facile. »

Après son point de presse, les deux nouveaux espoirs du CH se sont d’ailleurs croisés dans un corridor du Centre Bell. Leur poignée de main était pratiquement une reprise de celle entre Carl Weathers et Arnold dans Predator, langage obscène en moins.

Slafkovsky était ravi. « Il est sous-estimé. Il sera très bon », a-t-il lancé.

Kent Hughes a quant à lui indiqué que l’équipe était bien au fait de cette amitié. « Mais ça n’a eu aucun impact sur notre décision. Ça n’a rien à voir. On l’a choisi parce que c’était le meilleur joueur disponible, mais l’amitié, c’est un beau bonus. »

En Amérique du Nord ?

Mesar se décrit comme un joueur « talentueux, rapide, mais je dois améliorer mon jeu physique et en zone défensive. » Il a longtemps été centre, mais a surtout joué à l’aile depuis deux ans et c’est là qu’il se voit jouer chez les pros.

Contrairement à Slafkovsky, qui s’est exilé pour jouer du meilleur hockey, Mesar a passé la dernière saison au sein du HK Propad, en Slovaquie, amassant 8 buts et 8 passes en 37 matchs. Mais il semble que l’expérience tire à sa fin, puisqu’il a dévoilé que l’Amérique du Nord, la Finlande et la Suède étaient ses principales options pour la prochaine saison.

S’il joue au hockey junior canadien, il devra se rapporter aux Rangers de Kitchener, qui détiennent ses droits, eux qui l’ont repêché au 8e rang du repêchage européen de 2021.

Grande journée slovaque

Les autres qui souriaient, c’était les journalistes slovaques qui sont à Montréal pour couvrir ce repêchage !

C’est que la Slovaquie a littéralement connu une journée historique, avec les sélections de Slafkovsky au 1er rang et du défenseur Simon Nemec, par les Devils, au 2e. Ce sont donc trois joueurs de ce pays qui ont été réclamés au 1er tour.

Avant Slafkovsky et Nemec, Marian Gaborik était le Slovaque repêché le plus tôt (3e rang par le Wild en 2000).

« C’est une grande journée pour la Slovaquie aujourd’hui ! », a lancé Mesar. Le terme est faible.