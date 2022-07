Le nombre de prétendants au titre de premier choix au repêchage a été réduit à trois par le DG Kent Hughes : les centres Shane Wright et Logan Cooley, et l’ailier de puissance Juraj Slafkovsky. Mais puisque la possibilité de voir le Canadien tenter d’acquérir un autre choix parmi le top quinze demeure très forte, il y a d’autres noms à retenir.

Mathias Brunet La Presse

En voici douze. Qui sait, l’un de ceux-là pourrait enfiler un chandail du Canadien en compagnie de Wright, Slafkovsky ou Cooley jeudi soir au Centre Bell. Ils sont placés… en ordre de préférence !

Noah Östlund, centre

Sans doute le centre le plus complet et intelligent de cette cuvée. Östlund a mis Cooley dans sa petite poche en finale du Championnat mondial des moins de 18 ans. Ce jeune suédois est non seulement un patineur phénoménal, mais il joue avec intensité dans toutes les zones. Mais n’a pas atteint sa maturité physique à 5 pieds 11 pouces et 161 livres et son gabarit fait peur à certains analystes qui ne le placent même pas parmi les candidats en première ronde.

Cutter Gauthier, centre/ailier

Un attaquant de puissance dans sa pure expression, bon coup de patin, robuste, de bonnes mains, hargneux. Il jouait à la gauche de Cooley au sein du programme de développement américain et au Championnat mondial des moins de 18 ans, mais jouait au centre auparavant et il y retournera l’hiver prochain à Boston College. À 6 pieds 2 pouces et 190 livres, il ajouterait du poids à l’attaque du CH, mais à moins que Kent Hughes ne parvienne à obtenir un choix dans le top sept, il ne sera probablement plus disponible. Il a marqué 19 buts en 23 matchs au sein du programme de développement américain.

Jonathan Lekkerimäki, ailier/centre

Au premier coup d’œil, Lekkerimäki donne l’impression de « patiner sur la bottine », comme on dit en bon québécois. Mais il ne faut pas se faire berner par son style moins orthodoxe. Cet ailier droitier de 5 pieds 10 pouces et 165 livres, hautement intelligent, a tout de même marqué sept buts en 26 matchs avec Djurgardens, en SHL, un rendement franchement impressionnant. Il a aussi 20 buts en 26 matchs dans les rangs juniors suédois et a amassé 15 points en seulement six matchs au Championnat mondial des moins de 18 ans. Il a seulement 17 ans et sera l’un des plus jeunes joueurs de cette cuvée, étant né le 24 juillet. Il a eu droit à une invitation à souper de la part du CH il y a quelques semaines.

Simon Nemec, défenseur droit

Le jeu de Nemec est nettement plus achevé que celui de Jiricek. Ce défenseur de 6 pieds 1 pouce et 192 livres est un monstre de stabilité. Il possède une bonne vitesse, une mobilité latérale supérieure à la moyenne, prend généralement les bonnes décisions, avec et sans la rondelle, et distribue bien le disque. Son calme avec la rondelle est impressionnant pour un si jeune joueur. Nemec a amassé six points en huit matchs pour la Slovaquie au Championnat mondial, au sein de l’équipe de Juraj Slafkovsky, avec qui il a grandi. Mais il ne devrait plus être disponible après le sixième rang.

Marco Kasper, centre

Cet attaquant autrichien semble passer un peu inaperçu comparativement à d’autres centres malgré de bonnes performances à plusieurs niveaux. Il possède un bon gabarit, 6 pieds 2 pouces et 187 livres, est un excellent patineur et il est responsable défensivement. Il a amassé 11 points en 46 matchs en SHL, avec Rögle, en Suède, probablement la meilleure ligue en Europe après la KHL, mais surtout six points en treize matchs éliminatoires, et malgré seulement deux points en sept rencontres au Championnat du monde, il n’a nullement paru intimidé au contact de joueurs nettement plus vieux et expérimentés que lui. Une belle carte cachée.

David Jiricek, défenseur droit

Jiricek est un défenseur droitier costaud explosif et mobile, très axé sur l’attaque. Ce jeune homme possède un très haut plafond en termes de développement, mais encore beaucoup de travail pour atteindre la maturité espérée sur la glace. On avait de grandes attentes envers lui au sein de l’équipe de la Tchéquie à l’aube du Championnat mondial ce printemps, mais il n’était pas encore prêt à relever un tel défi. Il possède néanmoins un grand potentiel.

Connor Geekie, centre

Geekie n’a pas produit à un rythme hallucinant dans la Ligue junior de l’Ouest à Winnipeg avec 70 points en 63 matchs, mais il est costaud à 6 pieds 3 pouces et 193 livres, affectionne le jeu robuste et il possède une belle créativité à l’attaque. Son manque de rapidité demeure son principal handicap. Il possède une bonne vitesse de croisière une fois démarré, mais n’a pas encore l’explosivité nécessaire. Ce type de lacune peut se corriger avec un bon entraîneur de patinage de puissance et Geekie possède des qualités qui ne s’enseignent pas, du chien et de la vision.

Lane Hutson, défenseur gaucher

Plusieurs sursauteront ici. Hutson ne figure même pas en première ronde sur de nombreuses listes en raison de sa petite taille, 5 pieds 8 pouces, mais il a du Quinn Hughes dans le nez. Les défenseurs aussi doués offensivement sont rares, et le CH ne possède pas ce type de joueur dans son organisation. Hutson pourrait néanmoins être encore disponible en fin de première ou début de deuxième ronde. Le jeune homme a fourni un rapport médical stipulant que sa croissance n’était pas terminée.

Joakim Kemell, ailier

Kemell est souvent le deuxième ailier évoqué après Slafkovsky dans les conversations en prévision du repêchage. Cet ailier droitier de 5 pieds 11 pouces et 165 livres a retenu l’attention au récent Championnat mondial des moins de 18 ans en éliminant le Canada grâce à son troisième but du match en prolongation.

Kemell est d’abord un joueur offensif. Une peste autour du filet adverse. Bon patineur, du chien, l’instinct de tueur. Sans être une nuisance défensive, sa force réside dans le jeu à l’attaque. Il a tout de même marqué 15 buts et amassé 23 points en 39 matchs en Liiga.

Matthew Savoie, centre/ailier

Savoie détonne avec ses 90 points en 65 matchs à Winnipeg, dans la Ligue junior de l’Ouest, et c’est un joueur électrisant, mais les centres numéro un de 5 pieds 9 pouces sont peu nombreux dans la grosse ligue et déjà, en séries éliminatoires, Savoie a été muté à l’aile droite de son coéquipier Conor Geekie, un autre espoir de premier plan. Pas le profil idéal pour le Canadien, mais s’il est encore disponible à un certain rang, il ne faudra plus l’écarter.

Pavel Mintyukov, défenseur gaucher

Mintyukov est un défenseur russe, mais il a l’avantage d’avoir joué à Saginaw, dans la Ligue junior de l’Ontario, ce qui pourrait rassurer certains recruteurs dans le contexte géopolitique mondial actuel. C’est un défenseur résolument offensif, il a amassé 62 points en 67 matchs l’hiver dernier, mais il doit peaufiner son jeu défensif. Il faut aussi prendre en considération sa date de naissance, le 25 novembre 2003, un « late » dans le jargon, donc l’un des joueurs les plus âgés de sa cuvée.

Frank Nazar, centre

Nazar est un centre droitier de petit gabarit à 5 pieds 10 pouces et les avis varient beaucoup à son sujet. Certains voient en lui un choix parmi le top dix, d’autres le sèment après le vingtième rang. Mais son potentiel offensif ne fait pas de doute, comme en témoignent ses 70 points en 58 matchs au sein du programme de développement américain. Il a aussi amassé neuf points en six matchs au Championnat mondial des moins de 18 ans, autant que son coéquipier Cutter Gauthier, un de moins que Logan Cooley.

Les Sénateurs veulent du renfort à court terme

Le DG des Sénateurs, Pierre Dorion, serait toujours enclin à échanger le septième choix au total, écrit Bruce Garrioch, du quotidien Ottawa Sun. Dorion chercherait un ailier de premier plan pour jouer avec son jeune centre Tim Stützle. Garrioch évoque les noms d’Alex DeBrincat, des Blackhawks de Chicago, mais Ottawa devra en donner davantage pour l’obtenir, dit-on. Avec ses 99 points la saison dernière, J. T. Miller, des Canucks, pourrait valoir un tel choix, mais il a déjà 29 ans et les Sénateurs hypothéqueraient sérieusement leur avenir à long terme pour un joueur à l’aube de la trentaine.