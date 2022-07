Pour la première fois de l’histoire, une femme prendra place derrière le banc d’une équipe de la Ligue américaine de hockey.

Nicholas Richard La Presse

Jessica Campbell fera partie du groupe d’entraîneurs des Firebirds de Coachella Valley, le club-école du Kraken de Seattle, dès la saison prochaine. Elle sera entraîneuse adjointe aux côtés de Dan Bylsma.

Aucune femme n’a déjà occupé un tel poste auparavant dans la LAH, ni dans la Ligue nationale de hockey d'ailleurs.

Âgée de 30 ans, Campbell occupait le poste d’adjointe chez les Ice Tigers de Nuremberg dans la Ligue de hockey allemande. Elle a aussi été derrière le banc de l’Allemagne au plus récent Championnat mondial senior.

L’ancienne capitaine de l’équipe de l’Université Cornell a expliqué au réseau ESPN qu’en grandissant, « je n’ai jamais rêvé d’être entraîneuse, parce que ça n’existait pas et je ne savais pas que c’était possible. Pour les jeunes athlètes, aujourd’hui, c’est important d’avoir de la représentativité et de voir qu’elles peuvent devenir tout ce qu’elles ont envie d’être. Pour la plupart des joueurs que je vais diriger, leurs filles vont les voir avoir une femme comme entraîneur. Ça ouvre la conversation et ça peut inspirer de jeunes filles à faire quelque chose qu’elles croyaient impossible. »

Campbell, native de la Saskatchewan, a travaillé de près avec différents joueurs de la LNH, comme Mathew Barzal, Tim Stützle, Moritz Seider, Luke Schenn et Brent Seabrook.

Hayley Wickenheiser devient assistante au directeur général

PHOTO JEFF MCINTOSH, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Hayley Wickenheiser

Dr Hayley Wickenheiser monte en grade chez les Maple Leafs de Toronto. Le directeur général de l’équipe, Kyle Dubas, a annoncé mardi matin que l’ancienne capitaine de l’équipe canadienne devenait assistante au directeur général pour le développement des joueurs.

Ryan Hardy et Darryl Metclaf ont aussi obtenu une promotion au poste d'adjoints au DG.

Wickenheiser, quatre fois championne olympique, avait été embauchée en 2018 par l’organisation torontoise en tant que directrice adjointe au développement des joueurs. En mai 2021, elle est devenue la directrice au développement des joueurs, toujours chez les Leafs.

Elle a travaillé avec les espoirs des Leafs à tous les niveaux, tandis qu'il complétait ses études à la Cumming School of Medicine de l'Université de Calgary, en 2021. Après un parcours spectaculaire comme joueuse, Dr Wickenheiser a pris sa retraite en 2017 afin de poursuivre sa carrière d'urgentologue.

Wickenheiser devient ainsi la quatrième femme de l'histoire de la LNH à obtenir un poste de DG adjointe. Émilie Castonguay et Cammi Granato occupent le même poste avec les Canucks de Vancouver. Angela Gorgone avait rempli ces fonctions avec les Mighty Ducks d'Anaheim durant la saison 1996-97.