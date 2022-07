(Brossard) Pendant 25 ans, Kent Hughes a été agent. Pendant 25 ans, il s’est assis face à des directeurs généraux, a fait valoir des arguments, a utilisé une panoplie de tactiques pour décrocher la meilleure entente pour ses clients.

Guillaume Lefrançois La Presse

Le voici directeur général, emploi qui requiert autant d’habiletés de négociateur. On ignore à quoi peuvent ressembler ses discussions avec ses homologues, mais en public, il parle en vrai négociateur.

Ça implique des choses comme laisser entendre que le premier choix au total au repêchage de jeudi pourrait être échangé.

« La décision n’a pas été prise. Mais si le repêchage était ce soir, on repêcherait », a répondu Hughes, lundi, lorsque le confrère François Gagnon lui a directement demandé s’il entendait utiliser ce choix pour sélectionner un joueur.

Dans les circonstances particulières de ce repêchage, il était plutôt étonnant d’entendre une telle réponse. D’abord, parce qu’échanger un premier choix au total est une pratique qui, comme s’asseoir à trois sur la banquette avant du Station Wagon, se perd. La dernière fois qu’une équipe a échangé un premier choix (avant de l’avoir repêché), c’était en 2003. Les Penguins de Pittsburgh passaient ainsi du 3e au 1er rang pour réclamer Marc-André Fleury, tandis que les Panthers de la Floride sélectionnaient Nathan Horton avec le 3e choix.

Ensuite, léger détail, ce repêchage a lieu à Montréal. Le Centre Bell sera rempli pour un évènement rarissime. Le Tricolore repêche en effet au 1er rang pour la première fois depuis 1980.

« Je suis conscient que ça ne serait pas la décision la plus populaire pour les partisans, a admis le DG du CH, lors d’une rencontre avec les médias à Brossard. […] Mais ma responsabilité est de travailler au bien du Canadien de Montréal à long terme. On va toujours regarder les options pour améliorer l’équipe. »

Plus tard, sans que la question porte directement sur le sujet, Hughes a lui-même évoqué la possibilité d’un échange, « si on reçoit une offre qu’on ne peut pas refuser ».

Trois options

Rares sont les DG qui annoncent à l’avance leur choix lorsqu’ils parlent au 1er rang. On s’attendait à ce que Hughes poursuive la tradition, mais il a été plus loin, affirmant que son équipe n’avait « pas encore » arrêté sa décision. À 72 heures du repêchage, et 55 jours après avoir gagné la loterie du premier choix.

Je ne dirais pas que c’est une question d’hésitation. On veut faire nos devoirs. On commence à rencontrer nos dépisteurs ce soir [lundi] et on veut leur donner une voix. Kent Hughes, DG du Canadien

Le problème est bien connu : contrairement à Rasmus Dahlin en 2018 ou à Connor McDavid en 2015, aucun espoir ne suscite l’unanimité. Bob McKenzie, de TSN, a sondé 10 recruteurs : cinq ont voté pour Juraj Slafkovsky, quatre pour Shane Wright, un pour Logan Cooley.

Hughes a d’ailleurs reconnu que ses « devoirs » (pour le premier choix) se font au sujet de trois attaquants.

À 6 pi 4 et 229 lb, l’ailier Slafkovsky est le plus mature physiquement. Le centre Wright n’est pas chétif non plus, à 6 pi et 199 lb, et son jeu d’ensemble est constamment vanté. Cooley, lui aussi un centre, est vu par plusieurs comme un coup de circuit potentiel. Sauf qu’à 180 lb, il pourrait passer une autre année à manger des épinards.

À Buffalo le mois dernier, Cooley nous confiait être « prêt » à passer la prochaine saison à l’université.

« La plupart des premiers choix jouent dans la LNH, mais ça ne doit pas obligatoirement être le cas, a rappelé Hughes. On ne veut pas repêcher le meilleur joueur à 18 ans. On veut celui qui sera le meilleur à 22, 24, 25 ans. »

Il s’en trouvera pour rappeler que Trevor Zegras, 9e choix en 2019, n’a pas été pénalisé en jouant au collège à 18 ans. La saison dernière, l’attaquant a explosé à Anaheim, amassant 61 points en 75 matchs.

Le rôle de Lecavalier

On aura compris qu’à une période aussi cruciale sur le plan stratégique, Hughes n’était pas disposé à ouvrir son jeu.

Vincent Lecavalier, son conseiller spécial aux opérations hockey, participait cependant lui aussi au point de presse. L’ancien attaquant a offert quelques précisions sur son rôle.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Vincent Lecavalier

Il s’est en effet entretenu, récemment, avec Wright. L’entretien s’est fait au téléphone, a-t-il dit. Et comme Wright depuis quelques années, Lecavalier avait été longtemps attendu comme le premier choix au total, en 1998.

« Ça fait trois ans qu’on parle de son statut de no 1, a souligné Lecavalier. C’était pour comprendre comment il a géré ça. J’ai commencé la conversation en lui disant comment je me sentais à Rimouski. J’ai trouvé ça difficile, c’était beaucoup de pression. Tous les jours, tu te fais demander si tu vas sortir premier. »

Plus que trois jours avant que cessent ces questions.