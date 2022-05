Les Sénateurs d’Ottawa n’ont pas atteint les éliminatoires lors des cinq dernières années. Les Devils du New Jersey ont raté les séries lors des quatre derniers printemps.

Mathias Brunet La Presse

Voilà deux clubs semblables, avec un noyau encore très jeune après quatre années de reconstruction. Et les voici déjà prêts à sacrifier un haut choix au repêchage, le deuxième au total dans le cas des Devils, le septième pour les Sénateurs, afin d’obtenir des joueurs d’impact pour du renfort à court terme.

On se demande souvent pourquoi certains clubs en reconstruction tournent en rond depuis une décennie et d’autres réussissent.

Il y a évidemment des offres irrésistibles. Le jeu pourrait en valoir la chandelle si les Rangers de New York offraient Alexis Lafrenière pour le deuxième choix au total, ou si les Jets cédaient Pierre-Luc Dubois aux Sénateurs, mais ça n’arrivera pas.

Les Devils ont cédé le neuvième choix au total pour Corey Schneider en 2013. Ils ont participé aux séries une seule fois depuis. Schneider a néanmoins donné trois grosses saisons aux Devils, mais ça ne fut pas suffisant. Il s’est retrouvé dans la Ligue américaine en 2018 après avoir été blessé à répétition. Le choix offert aux Canucks est devenu Bo Horvat. Il est capitaine à Vancouver depuis plusieurs saisons et il vient d’avoir 27 ans.

Les Oilers d’Edmonton ont cédé des choix de première (Mathew Barzal) et deuxième ronde aux Islanders en 2015 pour Griffin Reinhart, quatrième choix au total en 2012. Le DG de l’époque, Peter Chiarelli, voulait accélérer les chances de succès des Oilers en acquérant un défenseur un peu plus mature, à 21 ans, et robuste à souhait. Mais son manque de vitesse l’a empêché de percer. Il a disputé seulement 29 matchs à Edmonton et il joue en Irlande aujourd’hui. Imaginez les Oilers avec Barzal, Kyle Connor, Thomas Chabot ou Brock Boeser, toujours disponibles à ce rang. Edmonton a commencé à émerger de la cave quatre, cinq ans plus tard.

John Chayka était un autre directeur général « pressé », avant d’être congédié après des années à voir son équipe tourner en rond. Un an après son arrivée, il a cédé le jeune défenseur Tony DeAngelo et son choix de première ronde, septième au total, pour un centre établi, Derek Stepan, alors âgé de 27 ans et fort d’une saison de 55 points, et un gardien en ascension de 27 ans, Antti Raanta.

Leur arrivée n’a pas permis aux Coyotes d’aspirer à un autre niveau. Les Rangers ont gaspillé ce choix avec Lias Andersson, mais Martin Necas, Nick Suzuki, Josh Norris et Robert Thomas étaient encore disponibles. Les Coyotes se cherchent encore des centres de premier plan cinq ans plus tard.

Chayka a récidivé deux ans plus tard, alors que les Coyotes commençaient à peine à gagner plus régulièrement, en cédant son choix de première ronde en décembre 2019 pour Taylor Hall. Ils ont perdu au premier tour, Hall a quitté après quelques mois et l’Arizona est encore en reconstruction. Les Devils ont repêché Dawson Mercer au 18e rang. Il a amassé 42 points à sa première saison au New Jersey l’hiver dernier, à 20 ans.

Tim Murray, DG des Sabres de Buffalo entre 2014 et 2017, constitue un autre exemple récent. Était-ce l’idée du siècle de céder deux choix de première ronde, Brendan Lemieux, Joel Armia, Drew Stafford et Tyler Myers pour obtenir, en deux échanges séparés, Evander Kane, Zach Bogosian et le gardien Robin Lehner, entre février et juin 2015 ?

L’idée d’obtenir Ryan O’Reilly pour Nikita Zadorov, Mikhail Grigorenko, J. T. Compher et un choix de deuxième ronde était moins vilaine, mais les Sabres n’étaient pas encore prêts collectivement à gagner, et ils n’ont d’ailleurs toujours pas atteint les séries depuis 2012.

Les Sénateurs ont repêché Colin White au 21e rang en 2015 avec le choix obtenu pour Lehner, Brock Boeser, Travis Konecny et Sebastian Aho étaient toujours disponibles. Winnipeg a mis la main sur Jack Roslovic dans l’autre échange (pour Kane) et le jeune homme est ensuite passé aux Blue Jackets avec Patrik Laine dans la transaction pour Pierre-Luc Dubois. Roslovic, 25 ans, a amassé 45 points cette année.

Il y a eu cependant, il faut l’admettre, certains coups plus favorables. Jordan Staal a donné dix bonnes années aux Hurricanes après avoir été échangé pour le 9e choix au total en 2012, Brandon Sutter et Brian Dumoulin. La Caroline a mis six ans avant d’atteindre les séries, vrai, mais Staal, 33 ans, est toujours un élément vital à son équipe et les Hurricanes sont à une victoire d’atteindre le carré d’as.

Certains peuvent arguer que Jacob Trouba, Filip Forsberg, Tom Wilson, Teuvo Teravainen et Andrei Vasilevskiy étaient toujours disponibles (Pittsburgh a malheureusement choisi Derrick Pouliot), mais Staal a aidé au développement collectif de l’équipe et il continue de le faire.

L’occasion serait belle pour le Canadien de tâter le terrain afin d’acquérir un choix supplémentaire parmi le top 12. Josh Anderson demeure le meilleur appât, si on bonifie l’offre avec un choix de fin de première ou de début de deuxième (oublions le deuxième choix au total, mais le septième d’Ottawa, le sixième ou le douzième de Columbus seraient plus accessibles).

Kent Hughes doit peser le pour et le contre. Anderson est l’un des rares costauds à l’attaque. Mais il a 28 ans et en aura 30, 31, lorsque le CH aspirera à nouveau à un championnat (dans le meilleur des scénarios). Sa compréhension du jeu comporte des déficiences, mais on dit de lui qu’il a soif d’apprendre et de s’améliorer.

Obtenir un deuxième choix dans le top 12 permettrait au Canadien de mettre la main sur un ailier de puissance comme Juraj Slafkovski, qui pique de plus en plus leur curiosité, tout en se donnant la chance de repêcher un centre de qualité avec cet autre choix, parmi Marco Kasper, Noah Ostlund ou Cutter Gauthier (un centre de métier qu’on a déplacé à l’aile cette saison au sein du programme de développement américain) mais qui peut y jouer sans problème.

Les pro-Shane Wright condamneront cette hérésie, mais à chacun son opinion.

Il y a aussi la possibilité de grimper d’une douzaine de rangs, en offrant son choix de fin de première et de début de deuxième.

Reste que de tels scénarios sont toujours plus difficiles à concrétiser dans la réalité, mais pourquoi pas se permettre de rêver un peu ?

Une élimination à l’avantage du Canadien

Les Flames ont été éliminés par Connor McDavid et les Oilers, jeudi soir. Leur échec constitue une bonne nouvelle pour le CH, qui détient le choix de première ronde de Calgary dans l’échange pour Tyler Toffoli. Un carré d’as des Flames aurait signifié au mieux pour Montréal un choix entre le 29e et le 32e rang. Une place en finale aurait repoussé ce choix au 31e rang, un rang plus loin avec la conquête de la Coupe Stanley.

Kent Hughes et le Canadien choisiront désormais au 27e rang dans le pire des scénarios. Ils pourraient passer au 26e rang advenant une victoire des Rangers de New York contre les Hurricanes de la Caroline, et au 25e rang si les Blues de St. Louis éliminent l’Avalanche du Colorado. Mais New York, comme St. Louis, tire de l’arrière 3-2 dans leurs séries respectives.

Par contre, si les Oilers atteignent la finale de la Coupe Stanley, ils devront céder aux Blackhawks un choix de deuxième ronde en 2022 au lieu d’un choix de troisième, et le choix de deuxième ronde offert au Canadien pour Brett Kulak sera transféré en 2023.