Pierre Rinfret n’est plus. L’animateur de radio, bien connu pour ses opinions controversées et ses envolées oratoires, est mort d’un cancer du poumon à l’âge de 72 ans.

Richard Labbé La Presse

La nouvelle a été confirmée vendredi matin par la station radiophonique montréalaise 91,9 Sports, où Rinfret travaillait depuis 2015. Même gravement malade, l’animateur avait d’ailleurs insisté pour être derrière le micro jusqu’à l’hiver dernier.

« Il s’était fait enlever un poumon cet hiver et ensuite, il tenait quand même à venir animer son émission la fin de semaine, jusqu’au mois de février, a expliqué Yves Bombardier, directeur de la programmation au 91,9 Sports. Ce que je vais retenir de Pierre, c’est sa rigueur, sa personnalité, sa passion pour la radio… La radio, c’était son univers. »

Au fil des ans, Pierre Rinfret s’est fait connaître des amateurs de sport de partout dans la province, entre autres sur les ondes de TVA et de CKAC. Il avait l’habitude de soulever les passions lors de l’ancienne émission 110 % sur les ondes de TQS au cours des années 2000, où il n’était pas rare de le voir s’emporter pour un tout et un rien sur le plateau.

À la fin des années 1990, il avait été embauché comme descripteur des matchs du Canadien à la radio, en compagnie de Michel Bergeron, qui agissait à titre d’analyste à ses côtés.

« C’est à la radio qu’on s’est rencontrés, a raconté Bergeron vendredi matin. À la description des matchs du Canadien, on voyageait ensemble et on jouait toujours au backgammon dans l’avion du club quand on avait la chance.

« Pierre était un spécimen. C’était un phénomène. Tu pouvais lui donner le micro et il partait, il pouvait décrire n’importe quoi. Il a décrit des matchs de baseball, des matchs de football avec les Alouettes, et ensuite ceux du Canadien. C’était un vrai pro, mais il pouvait être très exubérant. Disons que quand il arrivait quelque part, tout le monde le savait ! Il ne laissait personne indifférent. »

La nouvelle de la mort de Pierre Rinfret n’a pas pris par surprise l’ex-entraîneur des Nordiques, qui savait son ami très affligé par la maladie.

« Je suis allé le voir la semaine passée, il était aux soins palliatifs et j’étais bien au fait de sa condition, a ajouté Michel Bergeron. C’est malheureux, et c’est un autre personnage du monde du sport qui nous quitte. »

Par ailleurs, le Canadien a tenu à rendre hommage à son ancien descripteur. « L’organisation des Canadiens de Montréal tient à offrir ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de M. Pierre Rinfret. Pierre a connu une illustre carrière de plus de 50 ans dans le paysage médiatique sportif au Québec. En plus d’avoir œuvré comme descripteur des matchs des Canadiens à la télévision de TVA, il a laissé sa marque notamment à la radio de CKAC et plus récemment chez nos amis du 91,9 Sports. Nos pensées sont avec vous dans ces moments difficiles. »