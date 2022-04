Non seulement le Canadien devra-t-il encore rivaliser avec des équipes de premier plan dans la section Atlantique ces prochaines années, mais Detroit, Ottawa et Buffalo ont une avance de quelques années sur Montréal dans le processus de reconstruction. Laquelle réussira le mieux ? Après les Red Wings et les Sénateurs, place aux Sabres aujourd’hui !

Mathias Brunet La Presse

Les Sabres de Buffalo ne sont pas en reconstruction, mais bien en re-reconstruction.

Les trois piliers de la première phase, Jack Eichel, Sam Reinhart et Rasmus Ristolainen ont tous été échangés dans la dernière année avant de souffler leurs 27 bougies.

Ces trois joueurs repêchés dans le top dix entre 2013 et 2015 (2e au total dans le cas de Eichel et Reinhart) ont rapporté au nouveau directeur général des Sabres Kevyn Adams trois choix de première ronde, deux choix de deuxième ronde et trois joueurs de 25 ans et moins : Peyton Krebs, Alex Tuch et le gardien québécois Devon Levi.

On peut y ajouter la somme obtenue pour Ryan O’Reilly, alors un jeune vétéran pressenti pour mener la première phase de reconstruction à terme : Tage Thompson, un choix de première ronde en 2019 devenu le défenseur Ryan Johnson et un choix de deuxième ronde en 2021 offert à Vegas pour obtenir le défenseur Colin Miller.

Thompson, repêché en fin de première ronde par les Blues en 2016, a été timide à ses trois premières saisons dans l’organisation des Sabres, mais il a explosé cette année. Ce centre géant de 6 pieds 7 pouces et 24 ans est devenu le premier centre de l’équipe et il produit à un rythme impressionnant de 64 points, dont 36 buts, en 74 matchs. Aux dernières nouvelles, Johnson n’avait pas encore décidé s’il signait à Buffalo ou disputait une quatrième et dernière saison avec les Gophers de l’Université du Minnesota.

À ce lot considérable acquis pour ces quatre membres de la vague précédente, on doit y ajouter six joueurs repêchés parmi les huit premiers ces dernières années, dont deux premiers au total : Alexander Nylander (8e en 2016), ensuite échangé pour obtenir le défenseur du top quatre Henri Jokiharju, Casey Mittelstadt (8e en 2017), Rasmus Dahlin (1er en 2018), Dylan Cozens (7e en 2018), Jack Quinn (8e en 2020) et Owen Power (1er en 2021).

Dahlin et Power constituent deux défenseurs gauchers de plus de 6 pieds 3 pouces rapides et talentueux. Ils ont un profil semblable à celui de Victor Hedman. Dahlin, 22 ans, vient d’atteindre la marque des 50 points pour la première fois de sa carrière. Hedman a mis plus de temps à débloquer offensivement à Tampa. Power, 19 ans, vient de rejoindre les Sabres après une saison de 32 points en 33 matchs à l’Université du Michigan et une participation aux Jeux olympiques.

Buffalo a trouvé son premier centre en Thompson. Cozens, 21 ans, costaud lui aussi à 6 pieds 3 pouces, progresse lentement mais sûrement. Il est proche des 40 points. Mittelstadt, joueur par excellence du Championnat mondial junior en 2018, commence à trouver son rythme après avoir subi des blessures ces deux dernières années. Il occupe le poste de deuxième centre, devant Cozens, entre Krebs et Tuch.

Les Sabres ont plusieurs ailiers de qualité, mais Quinn deviendra peut-être le meilleur. Il domine outrageusement dans la Ligue américaine malgré ses 20 ans avec 57 points en 41 matchs. Il devrait s’établir pour de bon dans la LNH l’an prochain.

L’avenir nous dira aussi si ce lot de jeunes ailiers, Isak Rosen, Prokhor Poltapov, Alesandr Kisakov et John Peterka, tous repêchés parmi les deux premières rondes depuis deux ans, deviendront des atouts pour les Sabres. Rosen est un 14e choix total obtenu dans l’échange de Ristolainen. Peterka a presque un point par match dans la Ligue américaine.

En plus de tous ces jeunes actifs déjà en place, les Sabres devraient repêcher à nouveau dans le top dix cet été et ils détiennent en outre les choix de première ronde des Golden Knights et des Panthers. Le choix de la Floride se situera en fin de ronde, mais celui de Vegas se trouve actuellement au 16e rang. Buffalo possède aussi deux choix de deuxième ronde dans chacun des repêchages de 2023 et 2024.

Buffalo prouve depuis une dizaine d’années qu’il ne suffit pas de repêcher parmi les premiers pendant quelques années pour connaitre du succès. On doit aussi instaurer une culture gagnante et bien développer les jeunes. Et aussi ne pas prendre de raccourcis pour gagner plus rapidement.

Le nouveau DG Kevyn Adams semble être le premier à avoir convaincu son gourmand propriétaire Terry Pegula des vertus de la patience.

Les Sabres ont une fiche de 11-6-2 depuis le 10 mars et pourraient enfin aspirer à une place en séries l’an prochain.

Participation aux séries depuis 5 ans : 0.

Choix de première ronde depuis 5 ans : 7.

Choix dans le top cinq depuis 5 ans : 2.

Choix dans le top dix depuis 5 ans : 5.

Choix dans les trois premières rondes depuis 5 ans : 17.

Rang repêchage 2022 avant la loterie : 8e rang.

Centre #1 : Tage Thompson, 24 ans.

Centre #2 pressenti : Dylan Cozens, 21 ans.

Ailier #1 pressenti : Jack Quinn, 20 ans.

Ailier #2 pressenti : Peyton Krebs, 21 ans.

Défenseur #1 : Rasmus Dahlin, 22 ans.

Défenseur #2 pressenti : Owen Power, 19 ans.

Gardien pressenti : Devon Levi, 20 ans.

Canadien de Montréal

Participation aux séries depuis 5 ans : 2.

Choix de première ronde depuis 5 ans : 5.

Choix dans le top cinq depuis 5 ans : 1.

Choix dans le top dix depuis 5 ans : 1.

Choix dans les trois premières rondes depuis 5 ans : 22.

Rang repêchage 2022 avant la loterie : 2e rang.

Centre no 1 : Nick Suzuki, 22 ans.

Centre no 2 : Christian Dvorak, 26 ans.

Ailier no 1 : Cole Caufield, 21 ans.

Ailier no 2 pressenti : Joshua Roy, 18 ans.

Défenseur no 1 pressenti : Kaiden Guhle, 20 ans.

Défenseur no 2 : Alexander Romanov, 22 ans.

Gardien pressenti : Cayden Primeau, 22 ans.

Les Flyers au cœur de la loterie

Les Flyers s’amènent au Centre Bell jeudi soir au cœur d’une séquence aussi affreuse que celle du Canadien, avec huit défaites en temps règlementaire à leurs huit derniers matchs. Ils ont même reculé d’un rang au classement pour se retrouver 30e, une place derrière le Kraken de Seattle. Mais avec six points d’avance sur le Canadien et cinq matchs à disputer, Montréal ne devrait pas rejoindre pas Philadelphie et repêchera au pire parmi les quatre premiers.

Les Flyers avaient de grandes attentes cette saison et ont même cédé des choix de première ronde en 2021 et de deuxième ronde en 2023 pour Rasmus Ristolainen, et cédé Nolan Patrick et Philippe Myers pour Ryan Ellis. Les jeunes échangés pour Ellis n’ont pas produit ailleurs, mais Ellis, 31 ans, est encore blessé, et son contrat est encore valide pour cinq ans à une moyenne salariale annuelle de 6,25 M$.

Malgré ses décisions douteuses, le CH Chuck Fletcher pourra se consoler à l’idée que son équipe repêchera sans doute parmi les cinq premières et qu’il a récupéré un choix de première ronde en 2023 pour Claude Giroux. Quant au jeune joueur aussi acquis dans la transaction, Owen Tippett, 23 ans, il ne casse rien depuis son arrivée à Philadelphie avec quatre points en seize matchs.