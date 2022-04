Non seulement le Canadien devra-t-il encore rivaliser avec des équipes de premier plan dans la section atlantique ces prochaines années, mais Detroit, Ottawa et Buffalo ont une avance de quelques années sur Montréal dans le processus de reconstruction. Laquelle réussira le mieux ? Après les Red Wings mardi, au tour des Sénateurs aujourd’hui !

Mathias Brunet La Presse

Dans une perspective à long terme, les Sénateurs possèdent sans doute le squelette le plus complet parmi le groupe.

Après cinq ans de reconstruction, leurs deux premiers centres, deux premiers ailiers et deux meilleurs défenseurs sont déjà clairement identifiés.

Et le joueur le plus âgé de noyau sélect, le défenseur Thomas Chabot, a seulement 25 ans, tandis que le plus jeune, Jake Sanderson, un autre défenseur, n’a pas encore 20 ans.

Les Sénateurs ont réussi leur reconstruction même s’ils ont gaspillé un choix de première ronde en 2019 pour obtenir Matt Duchene. Avec le choix cédé à l’Avalanche pour Duchene, au quatrième rang, Bowen Byram, Moritz Seider, Trevor Zegras, Matt Boldy et Cole Caufield auraient été disponibles. Imaginez ajouter l’un de ces joueurs à leur groupe déjà impressionnant.

Ottawa aura au moins récupéré un choix de première pour Duchene un an plus tard et a pu repêcher le défenseur Lassi Thomson avec ce choix au 19e rang. Mais oublions le négatif, car les éléments positifs sont nettement plus nombreux à Ottawa.

L’échange d’Erik Karlsson aux Sharks, et l’écroulement de San Jose au classement l’année suivante, a permis d’un coup à Ottawa d’obtenir ses deux centres d’avenir, Tim Stützle et Josh Norris.

Stützle, 20 ans, troisième choix au total en 2020, a explosé offensivement en deuxième moitié de saison avec 46 points en 52 matchs. Il lui reste à peaufiner son jeu défensif.

Norris occupe le poste de centre numéro un depuis deux ans et il y est tout à fait à sa place. En ramenant sa production des dernières années à un rythme de 82 matchs, il amasserait des points à un rythme de 60 points sur une année complète, et il a seulement 22 ans.

Ce jeune homme avait un parcours semblable à celui de Ryan Poehling, du Canadien. Norris a été repêché six rangs plus tôt en 2017, ils ont maintenu une production semblable dans la NCAA, étaient coéquipiers au sein de l’équipe américaine junior, l’année où Poehling a remporté le titre de joueur le plus utile, mais depuis, Norris a laissé Poehling loin derrière lui.

Les Sénateurs ont un troisième centre qui pourrait s’immiscer dans les discussions, Shane Pinto, 21 ans. Ce choix de deuxième ronde, 32e au total, en 2019, a connu une fin de saison prometteuse l’an dernier à Ottawa, avec sept points en douze matchs, mais il a subi une grave blessure à l’épaule en début de saison et disputé seulement cinq rencontres cet hiver. Pinto était finaliste pour l’obtention du trophée Hobey-Baker remis au joueur collégial par excellence en 2021, mais Cole Caufield l’a coiffé au final. Il avait amassé 32 points en 28 matchs à sa dernière saison à North Dakota.

Le centre de 19 ans Ridly Greig, choix de fin de première ronde en 2020 repêché grâce à l’échange de Jean-Gabriel Pageau aux Islanders, montre lui aussi de belles promesses avec 63 points en 39 matchs dans la Ligue junior de l’Ouest. Il fera le saut chez les pros l’an prochain.

Les deux premiers ailiers d’avenir des Sénateurs sont déjà redoutables. À sa quatrième saison, le capitaine Brady Tkachuk, quatrième choix au total en 2018, connait la meilleure année de sa carrière avec 60 points, dont 28 buts, en 74 matchs, en plus d’embêter les défenses adverses avec sa fougue et sa robustesse.

Avant ce fameux repêchage, certains recruteurs lui reprochaient son coup de patin laborieux et une faible production de 8 buts en 40 matchs à sa première saison à Boston University, mais Tkachuk s’est brillamment adapté à la LNH. Il franchit ainsi la barre des 45 points par saison pour une première fois en carrière, à 22 ans.

Le troisième membre du premier trio des Sénateurs, l’ailier droit Drake Batherson, 23 ans, 6 pieds 3 pouces et 205 livres, produit à un rythme encore plus élevé que Tkachuk. Il a amassé 40 points en 41 matchs cet hiver dans une saison marquée par les blessures. Trouver une telle perle en quatrième ronde (2017) constitue un fantastique bonus.

En défense, la réputation de Thomas Chabot, un choix de première ronde, 18e au total, en 2015, n’est plus à faire. Chabot produit à un rythme d’une cinquantaine de points par saison depuis quatre ans. Il doit maintenant éviter l’infirmerie.

Les débuts dans la LNH de Jake Sanderson sont attendus avec beaucoup d’impatience à Ottawa. Ce cinquième choix au total en 2020 a amassé 26 points en 23 matchs cet hiver à North Dakota et il a été dominant avec l’équipe américaine à seulement 18 ans au Championnat mondial junior en 2021. Mais il est arrivé blessé des rangs collégiaux et il tente de recouvrer la santé avant de disputer un premier match. C’est un défenseur qui excelle dans toutes les facettes du jeu.

Erik Brannstrom, obtenu des Golden Knights de Vegas pour Mark Stone, ne deviendra peut-être jamais le défenseur espéré, mais il a encore 22 ans et il peut encore stabiliser son jeu. Le choix de première ronde en 2019, Lassi Thomson, semble promis à un bel avenir, mais pas comme Sanderson. Thomson, 21 ans, a 25 points en 40 matchs dans la Ligue américaine.

Devant le filet, Anton Forsberg, 29 ans, vient de signer une prolongation de contrat de trois ans, à un salaire annuel de 2,75 M$, mais Mads Soogard, un choix de début de deuxième ronde en 2019, est considéré comme le gardien d’avenir à Ottawa. Soogard, 21 ans, un géant de 6 pieds 7 pouces repêché grâce à un choix de deuxième ronde obtenu de l’échange de Karlsson (eh oui, un autre choix !), a une fiche de 18-13-1, une moyenne de 2,75 et un taux d’arrêts de .911 cette saison dans la Ligue américaine.

De façon étonnante, compte tenu de leurs succès au repêchage, la cuvée 2021 des Sénateurs s’annonce désastreuse. Le 10e choix au total, l’ailier Tyler Boucher, 19 ans, a seulement 14 points en 24 matchs à Ottawa, dans la Ligue junior de l’Ontario, après avoir quitté Boston University où il avait amassé seulement trois points en 17 rencontres. Pour un joueur de son âge, ce sont des statistiques consternantes.

Les deux choix de deuxième ronde, Zack Ostapchuk et Benjamin Roger, ne cassent rien eux non plus à leur troisième année dans les rangs juniors. Au moins, Ottawa ne manque pas de bons jeunes dans son organisation.

Les éléments sont en place pour les Sénateurs. Le DG Pierre Dorion doit éviter de placer les attentes trop hautes, trop rapidement, comme il l’a maladroitement fait en début de saison.

Le club vit aussi dans l’incertitude depuis le décès de son propriétaire Eugene Melnyk. Sa succession vendra-t-elle l’équipe ? Avec un patron fort, les Sénateurs pourraient vivre des années de grande prospérité.

Participation aux séries depuis 5 ans : 0.

Choix de première ronde depuis 5 ans : 8.

Choix dans le top cinq depuis 5 ans : 3.

Choix dans le top dix depuis 5 ans : 4.

Choix dans les trois premières rondes depuis 5 ans : 19.

Rang repêchage 2022 avant la loterie : 7e rang.

Centre no. 1 pressenti : Tim Stützle, 20 ans.

Centre no. 2 : Josh Norris, 22 ans.

Ailier no. 1 : Drake Batherson, 23 ans.

Ailier no. 2 : Brady Tkachuk, 22 ans.

Défenseur no. 1 : Thomas Chabot, 25 ans.

Défenseur no. 2 pressenti : Jake Sanderson, 19 ans.

Gardien pressenti : Mads Sogaard, 21 ans.

Jordan Harris doit s’ajuster

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Jordan Harris

Jordan Harris dominait à ce point à Northeastern, dans la NCAA, qu’il parvenait à ramener le jeu à son propre rythme. Son talent, sa vitesse et son calme avec la rondelle lui permettaient presque de dicter le rythme pour les neuf autres joueurs sur la patinoire. Ça allait être son plus grand défi à ses débuts dans la LNH.

Le jeune homme a connu un autre match inégal mardi soir contre le Wild, un club rapide et redoutable en échec-avant. Harris devra apprendre à exécuter ses jeux plus rapidement et à garder la rondelle moins longtemps en sa possession. Il ne jouit plus de cette fraction de seconde supplémentaire ici.

Mais son talent saute aux yeux et la direction sera patiente avec lui. Après deux matchs sur la tribune de la presse, Harris a joué plus de 17 minutes mardi, et on lui a même confié un rôle à la pointe lors de la deuxième vague de supériorité numérique. Rien de très concluant, mais n’est-ce pas le temps des expériences ?