Le Canadien a rappelé Rafaël Harvey-Pinard du Rocket de Laval, mercredi matin.

Guillaume Lefrançois La Presse

Son rappel survient au lendemain d’un match que Paul Byron n’a pas pu terminer en raison d’une blessure au bas du corps. Avec Joel Armia absent pour des raisons familiales, Michael Pezzetta suspendu et Jake Evans malade (en date de mardi), le Tricolore ne comptait plus que sur 11 attaquants disponibles.

Choix de septième tour (201e au total) du Canadien en 2019, Harvey-Pinard compte 19 buts et 32 passes en 64 matchs. Ses 51 points lui valent le premier rang des compteurs du Rocket. Il a récolté 12 points (3 buts et 9 passes) à ses 8 derniers matchs.

Plus tôt cette saison, le Saguenéen a disputé trois joutes avec le CH, et il a inscrit un but.

Le Canadien s’entraîne à midi à Brossard, en vue du match de jeudi contre les Flyers de Philadelphie.