Montréal sera la cinquième et dernière escale du Secret Dream Gap Tour, un évènement de hockey féminin organisé par l’Association des joueuses de hockey professionnelles (PWHPA).

Katherine Harvey-Pinard La Presse

L’évènement, dont la version montréalaise portera le nom de Vitrine Quartexx, aura lieu les 2 et 3 avril au Centre de haute performance 21,02, présidé par Danièle Sauvageau. C’est là que se déroulent les entraînements du volet montréalais de la PWHPA depuis deux ans.

Un total de quatre matchs seront disputés. Les deux premiers auront lieu le 2 avril. L’un mettra aux prises l’équipe Bauer (Boston) et l’équipe Adidas (Minnesota), l’autre se déroulera entre l’équipe Banque Scotia (Calgary) et l’équipe Harvey’s (Montréal). Cette dernière est sortie championne de la Vitrine Sonnet, qui a eu lieu le mois passé à Ottawa.

« Après presque deux ans d’entraînement quotidien, je suis très emballée que le Centre 21,02 puisse enfin accueillir un évènement si important, a déclaré Sauvageau, qui est aussi entraîneuse et directrice générale de l’équipe Harvey’s. C’est quelque chose que les athlètes et les amateurs attendent depuis longtemps, et nous avons très hâte à cette grande fin de semaine. »

« Montréal est un des meilleurs marchés de hockey féminin en Amérique du Nord, et nous sommes emballées d’enfin revenir dans cette ville fantastique », a quant à elle mentionné la consultante, exploitation pour la PWHPA, Jayna Hefford.

L’agence Quartexx Management a accepté de prêter son nom à l’évènement et fournira un soutien financier à la Vitrine, fait-on savoir par voie de communiqué. L’entreprise se dit fière de soutenir les efforts de la PWHPA visant la création d’une ligue de hockey féminin.

« En tant qu’agence qui connaît du succès dans ce secteur dominé par les hommes, nous sommes heureux de cette occasion de contribuer à réduire l’écart entre les sexes au hockey, a soutenu le chef des opérations, Giordano Saputo. L’établissement d’un environnement véritablement inclusif pour toutes et tous au sein de ce merveilleux sport est quelque chose que la direction de Quartexx a et aura toujours à cœur ».