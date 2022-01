Est-ce que Carey Price pourra revenir au jeu ? Personne ne connaît la réponse à cette question… incluant Carey Price.

Richard Labbé La Presse

Le gardien vedette du Canadien s’est adressé aux membres des médias, dimanche soir, une première pour lui depuis l’élimination du club montréalais en grande finale, le 7 juillet.

Pour l’heure, Price se remet d’une blessure à un genou, et il ignore s’il pourra revenir au jeu cette saison… et s’il pourra revenir au jeu tout court.

« Revenir au jeu, pour moi, c’est un but cette saison, ça a toujours été mon but, a-t-il répondu. Déjà, j’ai subi deux reculs dans ma réadaptation, deux reculs qui n’avaient pas été prévus. Ç’a été un processus frustrant, mais je dois prendre soin de moi et j’espère pouvoir revenir. »

Rappelons qu’avant le début de la conférence de presse de Carey Price, dimanche soir, Kent Hughes, directeur général du Canadien, avait exprimé des doutes concernant l’avenir immédiat du célèbre gardien.

Ça va prendre du temps avant de savoir s’il sera en mesure de jouer cette année, et on ne sait pas ce qui va arriver la saison prochaine. On ne sait même pas s’il va jouer au hockey. Kent Hughes, directeur général du Canadien, en entrevue avec La Presse

Mis au parfum de cette déclaration de la part de son directeur général, Price a lui-même paru hésitant quant à son retour.

« On ne sait jamais… il y a toujours cette possibilité [de ne plus jamais jouer], mais il y a beaucoup de choses qui vont arriver dans les deux prochaines semaines, des choses qui vont déterminer ce qui va advenir du reste de ma saison.

« Alors je suis de toute évidence un peu anxieux moi-même et j’ai hâte d’avoir des réponses. Je n’ai pas les réponses en ce moment, mais on va les avoir bien assez vite. »

« Je veux revenir »

Dans le cas de Price, évidemment, les ennuis à un genou ne sont rien de nouveau. À la suite de l’opération en juillet, il a dû consulter un spécialiste de la région de New York à deux reprises, mais selon ce qu’il a été permis d’apprendre, il n’a toujours pas été rassuré quant à la suite des choses.

Il espère toujours être en mesure de reprendre le collier un de ces jours.

« Jouer pour le Canadien, c’est une grande partie de mon identité… Être le gardien du Canadien, ç’a été ma vie pendant plus d’une décennie. On a conclu la saison précédente sur une note décevante, et je veux revenir et pouvoir remettre ce chandail, c’est ce qui me tient motivé en ce moment.

« Je ne peux pas mettre un pourcentage sur mes chances de revenir au jeu… j’aimerais pouvoir le faire, mais je ne connais pas la réponse. Je viens à peine de remettre les patins et j’ai eu à subir des reculs à deux reprises dans ma réadaptation… Un retour, j’aimerais que ce soit un but pour moi en ce moment. »

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Carey Price (à gauche) a assisté au match du Canadien, dimanche, au Centre Bell.

Alors voilà où Price en est. À espérer, à l’âge de 34 ans, un dernier tour de piste, une autre chance, peut-être une dernière, de se rapprocher du plus grand des trophées, comme les Plante, Dryden et Roy ont pu le faire avant lui dans ce même maillot bleu, blanc et rouge.

Mais pourra-t-il le faire ? Et surtout, pourra-t-il le faire au niveau d’excellence de jadis ?

Il ne le sait pas.

« C’est quelque chose qui me passe par la tête, a-t-il admis. Quand tu as des reculs dans ta réadaptation, il y a toujours des doutes. C’est la réalité d’être blessé ; tu te demandes toujours si tu seras le même joueur en revenant. […] Je suis un peu anxieux en vue des deux prochaines semaines et on verra comment mon genou se comporte. Pour le mieux, j’espère. »

Enfin, Carey Price le jure : il n’a pas commencé à se demander s’il serait mieux ailleurs, dans un autre chandail.

« Je n’ai fait aucun plan à cet effet… Ma famille et moi, nous sommes très heureux ici. Pour nous, ici, c’est la maison. J’ai dit oui à ce contrat ici pour une raison, et en ce moment, je n’ai aucun désir d’aller voir ailleurs… »