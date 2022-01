C’est finalement Kent Hughes qui sera le nouveau directeur général du Canadien de Montréal. L’équipe en a fait l’annonce mardi matin.

Guillaume Lefrançois La Presse

Hughes, 51 ans, était connu comme agent de joueurs depuis des années, au sein de la firme montréalaise Quartexx Management. Natif de Montréal, il demeure à Boston plusieurs années, mais il a conservé une bonne maîtrise de la langue française.

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée que se joigne à notre organisation un homme de hockey aussi respecté que Kent Hughes, qui s’est forgé une excellente réputation à titre d’agent de joueurs dans la LNH depuis maintenant plus de 25 ans », a déclaré Geoff Molson par communiqué. Il rencontrera les médias mercredi.

« Le processus d’embauche de notre nouveau directeur général nous a permis de rencontrer plusieurs candidats hautement qualifiés. Kent est celui qui s’est le plus démarqué, et qui, selon nous, est la personne toute désignée pour occuper le poste de directeur général du Canadien. Nous croyons que sa grande expérience acquise à titre d’agent constituera un atout important pour notre organisation », a pour sa part déclaré le vice-président exécutif des opérations hockey, Jeff Gorton.

Hughes et Gorton entretiennent des liens étroits depuis des années. Selon nos informations, Gorton avait tenté, en vain, d’attirer Hughes chez les Rangers, à l’époque où Gorton travaillait comme DG à New York. Toujours selon nos informations, Gorton le tenait en haute estime. D’ailleurs, à son premier point de presse, après sa nomination, le vice-président des opérations hockey du Tricolore avait évoqué la possibilité, sans que ce soit évoqué dans une question, d’embaucher « un agent ».

« On veut vraiment trouver quelqu’un qui a un regard différent, avait dit Gorton, en décembre dernier. J’ai été dans le hockey toute ma vie. Ça pourrait être un agent, ça pourrait simplement être un ancien joueur. Je n’ai jamais été un agent ni un joueur… Ça pourrait être quelqu’un avec un bagage différent. »

Hughes et Gorton se sont connus à Boston, ville dont Gorton est originaire. Le frère de Kent Hughes, Ryan, a été repêché par les Nordiques en 1990, mais s’est ensuite retrouvé dans l’organisation des Bruins alors que Gorton y était directeur du recrutement.

Gorton et Hughes ont aussi fait affaire ensemble notamment par l’entremise de Patrice Bergeron, l’un des plus gros noms que Hughes représente. Gorton était adjoint au directeur général à Boston quand les Bruins ont repêché Bergeron en 2003.

Une fois devenu directeur général des Rangers de New York, Gorton a conclu une transaction avec les Hurricanes de la Caroline pour obtenir le 216e et avant-dernier choix du repêchage de 2018. Avec ce choix, les Rangers ont repêché Riley Hughes, le fils de Kent. Selon le site spécialisé Puckpedia, en plus de Bergeron, Hughes représentait notamment Kristopher Letang, Anthony Beauvillier, Marco Scandella, Michael Matheson, Samuel Blais et William Carrier.

Chez le Canadien, Hughes ne compte personnellement aucun client, mais sa firme représente Josh Anderson et Michael Pezzetta.

En plus des noms susmentionnés, Hughes est également l’agent de Darnell Nurse, de Drake Batherson et du prometteur attaquant de l’Avalanche Alex Newhook.

Comme Lacroix, Hughes fait donc le saut inusité de la représentation des joueurs à la direction d’une équipe. C’est également ce qu’avait fait le défunt Pierre Lacroix, en 1994, lorsqu’il a été nommé directeur général des Nordiques.

Depuis, d’autres agents sont devenus directeurs généraux, notamment Bill Zito chez les Panthers. Zito a cependant été assistant au directeur général chez les Blue Jackets pendant sept ans avant de devenir DG.

Peter Chiarelli, ancien DG des Bruins et des Oilers, a lui aussi d’abord travaillé comme agent. Mais avant de devenir DG, il a agi comme directeur des affaires légales et assistant DG chez les Sénateurs d’Ottawa.

Contrairement aux principaux candidats au poste de DG, Hughes n’a jamais joué dans la LNH. Sur le site Elite-Prospect, ses statistiques de joueur sont répertoriées jusqu’en 1991-1992, la dernière de ses quatre saisons à Middlebury College, une université du Vermont.