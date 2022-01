En mai 2020, le grand manitou du repêchage chez les Kings de Los Angeles, Mike Futa (au centre) a été remercié par Rob Blake (à droite) et on a donné les pleins pouvoirs à Mike Yannetti (à gauche).

Marc Bergevin se retrouve en territoire connu à Los Angeles.

Mathias Brunet La Presse

Le nouveau conseiller au directeur général des Kings renouera avec son vieux pote Luc Robitaille, le président de l’équipe, mais il atterrit au sein d’une organisation qui a elle aussi opté pour la réinitialisation ces dernières années.

Les Kings étaient essoufflés par leurs années de gloire lors de la nomination de Robitaille et Blake, en avril 2017. Il fallait entamer un nouveau cycle.

Los Angeles venait de terminer au 26e rang du classement général et avait repêché en première ronde une seule fois au cours des trois cuvées précédentes.

Nos deux hommes n’ont pas fait exploser le noyau. Anze Kopitar, Drew Doughty, Dustin Brown et Jonathan Quick sont demeurés en Californie, mais quelques changements cosmétiques ont permis à l’équipe de faire le plein de choix au repêchage, entre autres le départ des défenseurs Jake Muzzin et Alec Martinez.

Les insuccès des Kings ont aussi permis au duo constitué de Robitaille et Blake de repêcher quatre fois parmi les 11 premiers lors des cinq dernières cuvées, dont deux fois dans le top 5.

Or, le développement des espoirs prend du temps et cet été, Blake a embauché des vétérans en renfort pour permettre aux jeunes de se développer à leur rythme, un peu comme l’a fait Bergevin à Montréal en 2020.

Les Kings s’accrochent à l’espoir de participer aux séries cette année. Ils occupent le troisième rang dans la section Pacifique avec une fiche de 18-13-5, et une mince avance de deux points sur le dernier club exclu des éliminatoires.

Le club est tiré par ses vétérans, Kopitar, Doughty, Quick, mais aussi les nouvelles embauches Phillip Danault, Viktor Arvidsson et Alexander Edler. Aucun des dix premiers compteurs de l’équipe n’a moins de 25 ans.

PHOTO DARRYL DYCK, LA PRESSE CANADIENNE Anze Kopitar, Adrian Kempe, Drew Doughty, Cal Petersen et Tobias Bjornfot

Pendant ce temps, les Gabriel Vilardi et Quinton Byfield poursuivent leur apprentissage dans la Ligue américaine. Fraîchement rappelé, Alex Turcotte (5e choix au total en 2019), Rasmus Kupari (20e choix au total en 2018) et Arthur Kaliyev (33e choix, deuxième ronde en 2019), sont dans la LNH, mais leur rôle est plus limité.

Du lot, seuls Mikey Anderson, 22 ans, et Tobias Bjornfot, 20 ans, repêché en première ronde en 2019 avec le choix obtenu des Maple Leafs pour Muzzin, sont implantés dans la LNH.

La direction des Kings n’était clairement pas satisfaite du travail de son grand manitou en la matière, Mike Futa. Celui-ci a quitté l’organisation en mai 2020, après dix années de service. On a donné les pleins pouvoirs au directeur du recrutement, Mark Yannetti, depuis.

Le premier choix de 2017, Gabriel Vilardi, repêché au 11e rang, devant Martin Necas et Nick Suzuki, montrait de belles promesses, mais des blessures ont ralenti sa progression. Il a disputé seulement 14 matchs sur deux saisons entre 2018 et 2020. Il a amassé 14 points en autant de rencontres dans la Ligue américaine cette saison après avoir passé l’année complète avec les Kings l’an dernier.

Le choix d’Alex Turcotte au cinquième rang en 2019 semble avoir mal passé. Le jeune homme a seulement 20 ans, comme Cole Caufield d’ailleurs, mais Turcotte n’a pas une grande production non plus dans la Ligue américaine, et deux joueurs repêchés quelques rangs après lui, Moritz Seider (Detroit) et Trevor Zegras (Anaheim), ont déjà un impact énorme au sein de leurs équipes respectives et sont parmi les favoris dans la course au trophée Calder remis à la recrue par excellence. L’avenir nous en dira plus.

PHOTO GARY A. VASQUEZ, USA TODAY SPORTS Alex Turcotte

Quant à Byfield, deuxième choix au total en 2020, il constitue le choix de Yannetti. Il a seulement 19 ans et aurait même pu participer au Championnat mondial junior n’eut été d’une blessure. Né le 19 août, il est aussi l’un des plus jeunes joueurs de sa cuvée. Après un départ modeste, Byfield a marqué trois buts à ses trois plus récentes rencontres dans la Ligue américaine.

Le premier choix en 2021, huitième au total, le défenseur Brandt Clarke, connait une excellente saison offensive à Barrie, dans la Ligue junior de l’Ontario, avec 28 points en 23 matchs. Il a seulement 18 ans.

Los Angeles a aussi repêché six fois en deuxième ronde lors des trois dernières cuvées. La banque est donc tout de même renflouée.

Voilà où en sont les Kings au moment où Marc Bergevin quitte le froid québécois pour poser ses valises en Californie.

Petry laisse femme et enfants derrière

Dans une publication Instagram, l’épouse de Jeff Petry, Julie, a annoncé son intention de demeurer au Michigan pour le reste de la saison pendant que son homme vient de rentrer au travail à Montréal. Julie Petry invoque un style de vie plus sain (les mesures sanitaires y sont moins contraignantes) et la proximité de sa famille pour expliquer cette séparation de quelques mois. « En espérant que les choses reviennent à la normale cet automne, écrit-elle, mais à l’heure actuelle, je prends les choses au jour le jour. »

Elle ne manque pas d’empathie pour ceux qu’elle laisse derrière au Québec. « Je songe à toutes les familles et les petits commerces au Québec qui vivent un défi de taille et je continuerai à prier pour que la situation se rétablisse. »