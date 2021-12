Consultez les comptes-rendus des matchs disputés lundi dans la LNH.

Associated Press

Tkachuk a inscrit son huitième but de la saison à 12 : 02 de la période médiane.

Batherson a égalé le score à 7 : 15 de la deuxième période, mais Bastian a riposté seulement 65 secondes plus tard.

Damon Severson et Nathan Bastian ont offert la réplique pour les Devils (9-9-5), qui ont subi une quatrième défaite de suite. Mackenzie Blackwood a réalisé 21 arrêts.

Le gardien Anton Forsberg a bloqué 22 rondelles en temps réglementaire et en prolongation, et il a fermé la porte à Andrea Johnsson en fusillade pour assurer la victoire.

Drake Batherson et Brady Tkachuk ont marqué pour les Sénateurs (7-15-1).

Tim Stützle, pour les Sénateurs, et Tomas Tatar, du côté des Devils, ont également touché la cible lors de la fusillade.

Josh Norris a inscrit le filet décisif en tirs de barrage et les Sénateurs d’Ottawa ont signé une troisième victoire consécutive, 3-2 face aux Devils du New Jersey lundi soir.

Rickard Rakell et Troy Terry ont trouvé le fond du filet en tirs de barrage. John Gibson a bloqué 26 rondelles pour les Ducks.

Sonny Milano a obtenu un but et une assistance pour les Ducks, qui amorçaient une séquence de cinq matchs à l’étranger. Vinni Lettieri et Josh Manson ont aussi enfilé l’aiguille alors que Trevor Zegras a préparé deux buts des siens.

Alex Ovechkin a récolté ses 20 e et 21 e mentions d’aide de la campagne et il a fait mouche en tirs de barrage. Daniel Sprong a également marqué en fusillade pour les Capitals, qui montrent un dossier de 2-0-1 lors de leur séjour de quatre parties à domicile.

Tom Wilson a inscrit un 100 e but en carrière dans la LNH et Carl Hagelin a touché la cible pour une première fois cette saison du côté des Capitals.

John Carlson a créé l’égalité en deuxième période et il a marqué le but décisif en fusillade pour mener les Capitals de Washington vers une victoire de 4-3 contre les Ducks d’Anaheim, lundi soir.

L’Avalanche remporte un festival offensif

PHOTO ERIC HARTLINE, USA TODAY SPORTS Martin Jones (35) et Erik Johnson (6)

Erik Johnson a récolté un but et une mention d’aide et l’Avalanche du Colorado a gagné un festival offensif de 7-5 contre les Flyers de Philadelphie, lundi soir.

Les Flyers ont encaissé un neuvième revers consécutif et ils ont perdu quelques heures après avoir congédié l’entraîneur-chef Alain Vigneault. Mike Yeo a pris les rênes en tant qu’entraîneur-chef par intérim, mais les choses ne se sont pas améliorées.

Nazem Kadri, Gabriel Landeskog, Alex Newhook, Cale Makar, Valeri Nichushkin et Tyson Jost ont aussi touché la cible pour l’Avalanche, qui a décoché 50 tirs au but.

Claude Giroux a marqué deux buts pour les Flyers, qui pourraient égaler la plus longue séquence de défaites de leur histoire s’ils s’inclinent contre les Devils du New Jersey, mercredi soir.

Oskar Lindblom, Cam Atkinson et Scott Laughton ont ajouté un but pour la troupe de Philadelphie, qui venait de se faire corriger 7-1 par le Lightning de Tampa Bay, 24 heures plus tôt.

Justus Annunen a profité de la soirée pour célébrer une première victoire en carrière dans la LNH. Il a repoussé 27 rondelles pour l’Avalanche.

Martin Jones a obtenu le départ pour les Flyers et il a réalisé 43 arrêts.

La Presse Canadienne