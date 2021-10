L’absence de Carey Price pour les premières semaines, mois de la saison, ravive de bien tristes souvenirs. Les Canadiens n’avaient pas survécu en son absence en 2015-2016 et terminé au 13e rang dans l’Est.

Mais son remplaçant, Mike Condon, n’avait aucun match d’expérience dans la Ligue nationale de hockey au moment d’être jeté dans la gueule du loup. Il n’avait pas si mal fait dans les circonstances, mais l’arrivée de Ben Scrivens, obtenu en décembre comme auxiliaire en retour de Zack Kassian, avait constitué une catastrophe.

La mise au rancart de Price, pour régler des problèmes personnels, suscite évidemment de l’inquiétude, mais on semble oublier la présence de Jake Allen, qui n’a rien d’un jeune premier.

Allen n’est pas Price, évidemment, mais il ne se compare pas à Condon non plus puisqu’il a occupé le poste de numéro un pendant plusieurs saisons à St. Louis, et même disputé plus de matchs que Price l’an dernier !

Fiches en 2020-2021 Carey Price : 12-7-5, moyenne 2,64, taux d’arrêts .901 Jake Allen : 11-12-5, moyenne 2,68, taux d’arrêts .907

On ne tentera pas de faire d’Allen un gardien qu’il n’est pas, mais pour quelques semaines, il peut tenir le coup de façon tout à fait adéquate, malgré un camp d’entraînement en demi-teinte, il faut le dire.

Le souci, à l’aube de la saison, devrait plutôt se situer en défense. En 2015, Condon pouvait tout de même compter sur Andrei Markov, encore au sommet de son art, P. K. Subban, Jeff Petry et Alexei Emelin.

Cette fois, le CH est amputé de Shea Weber, et Joel Edmundson s’absentera pour les premières semaines de la saison.

En deuxième moitié de rencontre jeudi soir, Dominique Ducharme a rétrogradé Alexander Romanov au sein de la troisième paire avec Chris Wideman et promu… Brett Kulak sur la première paire avec Jeff Petry.

PHOTO PAUL CHIASSON, LA PRESSE CANADIENNE Brett Kulak tente de contrer Tim Stützle.

Romanov avait connu un fort début de match offensif avec deux aides, mais a perdu quelques batailles à un contre un, dont une fatale contre le brillant jeune attaquant des Sénateurs, Shane Pinto, en deuxième période.

Kulak, on le rappelle, a été rayé de la formation dans huit des 11 derniers matchs des séries éliminatoires, et disputé 8:59 à son dernier, et seul, en finale.

Embauché comme joueur autonome pour pallier les pertes en défense, David Savard connait un camp difficile. À sa défense, il doit assimiler un nouveau système de jeu, et on ne doit pas juger les vétérans pour leurs performances en matchs préparatoires. Mais n’oublions pas que ce brillant défenseur numéro trois il y a quelques saisons à Columbus a vu son rôle s’amoindrir au fil des ans (environ 23 minutes d’utilisation entre 2014 et 2016, contre 19, 20 minutes entre 2017 et 2021) et il était utilisé avec parcimonie en séries avec Tampa, doté d’une puissante défense, il faut le souligner.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE David Savard

Au sein de la troisième paire, Chris Wideman a profité des blessures à Sami Niku et Mattias Norlinder pour gagner la dernière place disponible, mais il n’a rassuré personne à cinq contre cinq.

Duos de défenseurs en deuxième moitié de match jeudi Kulak-Petry Chiarot-Savard Romanov-Wideman

Dominique Ducharme l’a avoué bien franchement après la rencontre de jeudi, il y a encore beaucoup de travail à faire en défense. Et il faudra aussi l’apport des attaquants pour venir en aide à une unité déplumée depuis la finale de la Coupe Stanley.

Sinon, il faudra espérer une explosion offensive, comme on l’a vu contre les Sénateurs, mais Dominique Ducharme voudra sans l’ombre d’un doute colmater d’abord les brèches en défense.

Il y a toujours Kaiden Guhle dans l’entourage de l’équipe, mais il ne faut pas en faire un sauveur à 19 ans.

Marc Bergevin ira-t-il chercher de l’aide ? Un dossier à suivre…

