Erik Gustafsson, contre vents et marées

(Toronto) On reproche parfois aux gouvernements d’être populistes, de prendre des décisions en fonction des sondages afin de garder l’opinion populaire de leur côté.

Simon-Olivier Lorange

La Presse

Le Canadien de Montréal, en tout cas dans sa mouture 2021, ne pourra jamais faire l’objet d’une accusation du genre.

Alors que les partisans, notamment sur les réseaux sociaux, réclament à hauts cris qu’Alexander Romanov soit inséré dans la formation afin de stimuler la mobilité de la défense, l’équipe a confirmé jeudi matin que c’est plutôt Erik Gustafsson qui disputera jeudi soir son premier match dans cette série face aux Leafs. Brett Kulak lui cédera sa place.

Ce changement a un but bien précis, avoué par l’entraîneur-chef Dominique Ducharme : donner un peu de vie à l’avantage numérique, qui n’a converti aucune de ses 13 chances jusqu’ici. Bon patineur et habile manieur de rondelle, Gustafsson donnera une option supplémentaire sur la deuxième vague, possiblement en remplacement de Shea Weber – ce que Ducharme n’a toutefois pas voulu confirmer afin de ne pas dévoiler trop tôt sa stratégie aux Maple Leafs.

Par contre, les quelques apparitions qu’il a faites avec le Canadien cette saison ont trahi un défenseur vulnérable dans sa zone. Jeudi, il complétera un duo avec Jon Merrill, qui n’a lui-même pas une série facile. Et comme la rencontre sera disputée à Toronto, c’est l’entraîneur des Leafs qui profitera du dernier changement. Parions que Sheldon Keefe ne se gênera pas pour envoyer son gros trio contre le duo le plus faible du Tricolore.

Sans surprise, Dominique Ducharme a répondu à plusieurs questions sur son choix de faire jouer Gustafsson. Après tout, c’est un joueur qui a passé plus de matchs dans les gradins (12) que sur la glace (5) depuis que Marc Bergevin en a fait l’acquisition à la date limite des transactions.

« On connaît nos joueurs, leurs forces et leurs faiblesses. On va gérer en conséquence », a dit Ducharme.

Est-ce à dire que malgré une formation décrite, encore récemment, comme « amochée », le top 4 en défense est prêt à disputer plus de minutes ? « Oui, ils sont prêts. »

Retirera-t-on Shea Weber de l’avantage numérique vu ses difficultés évidentes à décocher des tirs ? « J’aimerais répondre, mais je ne donnerai pas cette chance-là aux Leafs, a indiqué Ducharme. Même si c’est en français, quelqu’un pourrait le traduire. On va garder ça pour notre premier avantage numérique. »

Ducharme a surtout rappelé que « ce n’est pas Gustafsson qui va gagner le match, mais bien tout le monde ». « Ce soir, 20 gars porteront un chandail. »

Dernier détail à ce sujet : non, Alexander Romanov n’est pas blessé.

Dynamisme recherché

Ducharme soulève toutefois un bon point en rappelant qu’il y aura d’autres joueurs que Gustafsson et qu’il y aura toujours bien un match, que le Tricolore tentera d’ailleurs de gagner afin d’éviter l’élimination. La série, vaut-il la peine de le rappeler, est présentement à l’avantage des Leafs par trois victoires à une.

L’entraîneur a mis l’accent sur le fait qu’il s’attendait que ses attaquants soient plus « dynamiques » qu’ils l’ont été au cours des dernières rencontres.

« Il faut être plus en mouvement, plus actif en zone offensive, a-t-il expliqué. J’ai trouvé qu’on était trop faciles à contrer. Quand ça se produit, ça devient difficile d’accéder au filet pour obtenir des deuxièmes chances. »

On voudra bien sûr miser sur un effort plus soutenu afin d’éviter les passages à vide en deuxième période, mauvais pli dont le CH semble peiner à se débarrasser.

« On sait à quoi s’attendre, ce qu’on a besoin de faire. […] On aura besoin de tout le monde. »

Brendan Gallagher, pour sa part, n’a pas caché que les derniers matchs avaient été frustrants pour son équipe et pour lui, mais qu’il ne fallait pas perdre de vue l’essentiel.

« On est dans la LNH, en séries éliminatoires, au cœur d’une rivalité incroyable : c’est censé être amusant », a-t-il rappelé.

Le Tricolore, croit-il, devra gérer ses émotions avec prudence dans un match aussi névralgique. Et, même si ça semble évident, marquer des buts.

« Ça peut être intimidant quand on regarde la situation dans son ensemble, alors il faut simplifier notre approche, a-t-il encore dire. Si on fait les choses en équipe, j’ai confiance qu’on aura les résultats qu’on veut. Les gars ont bataillé fort toute la saison, on ne veut pas que ça finisse tout de suite.

La rencontre, disputée à l’aréna Scotiabank de Toronto, s’amorcera à 19 h.