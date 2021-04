PHOTO DERIK HAMILTON, ASSOCIATED PRESS

Les Sabres de Buffalo rateront les séries pour une 10e saison consécutive.

Mathias Brunet

La Presse

Mais après avoir été frappés par la COVID-19, perdu leur capitaine Jack Eichel pour le reste de la saison, congédié leur entraîneur-chef et leur annonceur maison (pour des propos racistes), disputé 18 matchs sans victoire, les Sabres voient enfin une lueur d’espoir.

Buffalo, voyez-vous, a une fiche de 6-3-2 à ses 11 dernières rencontres. À la surprise générale, l’ancien gardien du Canadien, Dustin Tokarski, désormais âgé de 31 ans, tient le fort de façon admirable.

Celui qui avait été appelé à remplacer Carey Price lors du printemps 2014 contre les Rangers a même été nommé parmi les étoiles de la semaine dans la LNH ! Il avait pourtant disputé un seul match dans la Ligue nationale depuis son départ de Montréal… en 2016.

Les départs de Taylor Hall, Eric Staal, Brandon Montour et Curtis Lazar ont ouvert encore davantage la porte à certains jeunes.

En l’absence de Eichel, Sam Reinhart, deuxième choix au total en 2015, derrière Aaron Ekblad, devant Leon Draisaitl, a retrouvé sa position de centre, entre Victor Olofsson et Jeff Skinner. Il a neuf points à ses 11 derniers matchs et joue entre 19 et 21 minutes par match.

PHOTO JEFFREY T. BARNES, ASSOCIATED PRESS Sam Reinhart

Casey Mittelstadt, huitième choix au total en 2017, dont le développement tardait au goût des fans après un spectaculaire Championnat mondial junior en 2018, occupe le poste de deuxième centre.

L’un des plus beaux joyaux de l’organisation, Dylan Cozens, septième choix au total en 2019, maintient son poste au centre du troisième trio.

La défense vient de rajeunir encore davantage avec le rappel de Mattias Samuelsson, 21 ans, choix de deuxième ronde des Sabres en 2018 et partenaire de défense de l’espoir du CH Jordan Harris lors du Championnat mondial junior il y a deux ans.

Le fils de l’ancien défenseur des Flyers Kjell Samuelsson fait la paire avec Rasmus Ristolainen. Rasmus Dahlin, lui, semble retrouver ses ailes sur la deuxième paire avec Henri Jokiharju. Il a huit points à ses neuf derniers matchs et recommence à jouer 23, 24 minutes par rencontre.

Ristolainen est le plus âgé au sein de leur top 4 à 26 ans. Les autres ont tous 21 ans ou moins. Jokiharju est le moins grand à 6 pieds. Les autres mesurent tous 6 pieds 2 pouces et plus.

Un peu comme les Sénateurs d’Ottawa, qu’ils talonnent au classement, les Sabres n’ont rien à perdre et leurs jeunes s’éclatent sans pression.

PHOTO DERIK HAMILTON, ASSOCIATED PRESS Dylan Cozens, Arttu Ruotsalainen, Henri Jokiharju et Rasmus Dahlin.

Le nouvel entraîneur-chef par intérim, Don Granato, le frère de Tony, coach de Cole Caufield à Wisconsin, reçoit les éloges ces temps-ci.

On loue sa décision d’avoir replacé Reinhart au centre et d’avoir instauré un système de jeu efficace. Granato a aussi envoyé un message fort en clouant le vétéran Cody Eakin sur le banc il y a deux jours au profit des jeunes.

Don Granato n’a jamais eu le succès de son illustre frère. Il a joué pour les Badgers du Wisconsin lui aussi entre 1987 et 1991, mais sa carrière professionnelle se résume à deux saisons dans l’ECHL.

Il a ensuite roulé sa bosse comme entraîneur dans l’USHL (le circuit junior américain), l’ECHL, la Ligue américaine et le programme de développement américain. Il a aussi été entraîneur associé avec son frère pendant une saison à Wisconsin il y a cinq ans. Depuis quatre ans, il oeuvrait à titre d’adjoint dans la LNH, avec Chicago, puis Buffalo.

« Granato n’est pas Ron Rolston, que les joueurs traitaient de coach collégial dans son dos durant son court règne de huit mois, écrivait cette semaine le columnist du Buffalo News, Mike Harrington, dans un texte dithyrambique. Il a été entraîneur à tous les niveaux et assistant de Joel Quenneville à Chicago. Il vient d’une famille de hockey célèbre avec son frère Tony et sa sœur Cammi (une légende du hockey féminin).

« La feuille de route est importante aux yeux des joueurs, poursuit Harrington. Parfois, vous allez pour les gros noms et vous obtenez un Rex Ryan ou un Phil Housley. Parfois vous y allez pour le fort en gueule et vous obtenez Ralph Krueger. Mais parfois, le gars dont vous avez vraiment besoin se trouve sous votre nez. Il est déjà derrière le banc des Sabres. »

Don Granato méritera sans doute une prolongation de contrat. On pourra mesurer sa vraie valeur à compter de la prochaine saison, quand les Sabres auront davantage de pression. Mais en attendant, laissons-leur vivre un peu de bonheur…