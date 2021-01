Il y aura bel et bien du hockey de la ligue ECHL à Trois-Rivières sous peu.

Richard Labbé

La Presse

Le Canadien a confirmé mardi que la nouvelle équipe de la ECHL domiciliée à Trois-Rivières lui sera affiliée pour les trois prochaines saisons, à compter de 2021-22.

Cette nouvelle formation va disputer tous ses matchs locaux au nouveau Colisée de Trois-Rivières, qui aura une capacité de quelque 5000 spectateurs. Ce nouvel aréna doit ouvrir ses portes à l’été.

« Cette entente représente une opportunité intéressante pour notre organisation d’élargir notre réseau de filiales ici au Québec et de veiller au bon développement de certains de nos jeunes espoirs », a déclaré John Sedgwick, vice-président opérations hockey et affaires juridiques du Canadien.

« La décision de rapatrier notre club-école de la Ligue américaine à Laval s’est avérée très concluante, et la proximité de l’équipe de Trois-Rivières sera un avantage indéniable pour nos opérations hockey et pour continuer d’épier le talent local », a-t-il ajouté.

Le club de Trois-Rivières, qui demeure sans nom pour le moment, avait précédemment confirmé quelques-uns de ses dirigeants, dont Marc-André Bergeron, l’ancien défenseur, qui sera vice-président et directeur-général de cette nouvelle équipe, et Mark Weightman, président et chef de la direction.