(Tampa) Steven Stamkos et Ondrej Palat ont tous les deux obtenu un but et une aide et le Lightning de Tampa Bay a défait les Blackhawks de Chicago 5-2, vendredi soir.

Erik Erlendsson

Associated Press

Yanni Gourde et Blake Coleman ont ajouté un but et une mention d’assistance chacun pour le Lightning, qui a balayé la série de deux matchs contre les Blackhawks pour amorcer la saison.

Alex Killorn a complété la marque pour le Lightning, qui montre une fiche de 16-1-2 contre les Blackhawks depuis la saison 2010-11.

Andrei Vasilevskiy a effectué 34 arrêts pour la troupe floridienne, qui a commencé la campagne avec des victoires consécutives pour une première fois depuis 2016-17 et pour la huitième fois de son histoire.

Alex DeBrincat et Patrick Kane ont répliqué pour les Blackhawks. Collin Delia a bloqué 33 lancers à son premier match de la saison.

Comme il l’avait fait mercredi, le Lightning s’est distancé grâce à trois buts en deuxième période.

Palat a lancé le bal après que Stamkos eut intercepté une passe de Delia. Killorn a doublé l’avance des siens lorsqu’il a accepté une remise de Tyler Johnson avant d’enfiler l’aiguille. Coleman a complété la poussée offensive en sautant sur une rondelle libre près du filet.