Panique à Vegas. Dans l’une des nouvelles les plus surprenantes de la saison, les Golden Knights ont congédié mercredi matin leur populaire entraîneur Gerard Gallant. Celui-ci est remplacé par le coach déchu des Sharks de San Jose, Peter DeBoer.

Mathias Brunet

La Presse

Même si les deux grosses acquisitions de l’équipe, Max Pacioretty et Mark Stone, occupent le sommet des meilleurs compteurs de l’équipe, les Knights sont menacés se rater les séries éliminatoires.

Vegas vient de perdre quatre matchs de suite. Ils se retrouvent exclus du portrait des séries ce matin, avec une fiche de 24-19-6. Ils ont autant de points que les Jets de Winnipeg, dernier club qualifié dans l’Ouest, mais avec deux matchs de moins à disputer.

La situation n’est pas dramatique pour autant. Les Golden Knights sont aussi à un seul point des Oilers et des Flames, deuxième et troisième dans la division Pacifique, et à trois points des Coyotes, détenteurs du premier rang. Le risque de rater les séries demeure néanmoins une réalité.

Être écarté des séries constituerait un échec épouvantable à Vegas. La direction a misé sur des résultats à court et moyen terme. D’où l’électrochoc de mercredi matin.

Pour Pacioretty, l’équipe a sacrifié l’une des meilleures recrues de la LNH, Nick Suzuki. Elle a aussi cédé un choix de deuxième ronde. Tomas Tatar n’était plus dans les bonnes grâces de l’organisation, mais il avait coûté des choix de première, deuxième et troisième rondes quelques mois auparavant.

Si l’on fait la somme, Vegas a donné pour Pacioretty, 31 ans, deux choix de première ronde (dont Suzuki, repêché 13e en 2017), deux choix de deuxième ronde et un choix de troisième. Tatar a 97 points en 127 matchs depuis la transaction, Pacioretty a 85 points en 115 rencontres.

Pour Mark Stone, 27 ans, les Golden Knights ont donné leur meilleur espoir en défense, Erik Brannstrom, et un choix de deuxième ronde en 2020. Brannstrom, 20 ans seulement, a connu quelques ratés dans la LNH, mais il a 11 points en 10 matchs dans la Ligue américaine. Il est promis à un bel avenir.

Vegas ne constitue pas un club vieillissant pour autant. Les membres du trio de Marchessault, Smith et Karlsson ont entre 27 et 29 ans. Leur premier défenseur, Nate Schmidt, a 28 ans, Shea Theodore 24 ans. Mais il faudra songer à la relève de Marc-André Fleury éventuellement. Le gardien québécois de 35 ans connaît une saison inférieure à ses standards.

On peut comprendre l’impatience du DG Kelly McCrimmon et de son président George McPhee. On a vidé la banque d’espoirs pour des résultats rapides, après la surprenante finale de 2018. Cody Glass, 20 ans, demeure le seul des trois choix de première ronde de 2017 encore avec l’organisation. Sixième choix au total cette année-là, il a 12 points, donc cinq buts, en 37 matchs.

L’équipe n’a pas eu de choix de première ronde en 2019 et a pu repêcher un joueur pour la première fois au 61e rang, à la toute fin de la deuxième ronde. Les deux choix de deuxième ronde déjà en banque ont été cédés au Canadien (le CH a échangé ce choix pour obtenir des choix de 3e et 5e ronde et repêcher Mattias Norlinder et Jacob Leguerrier) et aux Red Wings.

Heureusement pour eux, les Knights ont repêché un joueur prometteur en première ronde l’an dernier, Peyton Krebs, et détiennent encore leur choix de première ronde en juin. Vegas détient aussi un choix de deuxième ronde des Penguins après avoir accepté de choisir Marc-André Fleury lors du repêchage de l’expansion il y a quelques années (un joli cadeau).

Les Golden Knights ont aussi deux choix de deuxième ronde supplémentaires en 2021 dans l’échange de Colin Miller et de Nikita Gusev avec les Devils.

La vie est parfois injuste. Gallant et ses Golden Knights ont perdu en première ronde des séries éliminatoires le printemps dernier contre les Sharks de San Jose à la suite d’une mauvaise décision des arbitres. Qui le remplace désormais ? Peter DeBoer, derrière le banc de San Jose lors de ce match hautement controversé…

À LIRE

Connaissant l’affection de Marc Bergevin pour Andrew Shaw, l’échanger à Chicago cet été pour des choix de deuxième et troisième rondes a dû être difficile pour lui. Shaw venait en outre de connaître sa meilleure saison en carrière avec 47 points en 69 matchs. Mais Shaw était hypothéqué par de multiples commotions cérébrales. Shaw a disputé 26 matchs pour les Blackhawks avant de tomber au combat à nouveau en novembre. Il n’a toujours pas patiné depuis et on peut se demander si la sagesse ne dicterait pas la retraite dans son cas. Guillaume Lefrançois fait le point. Si le repêchage avait lieu aujourd’hui, le CH choisirait au 39e rang avec le choix obtenu des Hawks. Compte tenu de la diversité des listes d’un club à l’autre, Montréal pourra ainsi mettre la main sur un joueur figurant en première ronde sur sa propre liste.