Il faudra ajouter le nom de Connor McDavid à la liste des nombreuses personnes infectées par la covid-19.

La Presse

Les Oilers d’Edmonton ont confirmé par un court communiqué que leur joueur vedette est capitaine était atteint du nouveau coronavirus. L’équipe précise qu’il a appris son diagnostic lundi.

« Dès ce moment, il s’est placé en quarantaine chez lui. Il restera sous évaluation et suivra tous les protocoles sanitaires en vigueur. Il se sent bien et ne ressent que de légers symptômes de la maladie. »

Cette saison, McDavid a inscrit 34 buts et 63 aides en 64 matchs.

On dénombre une quarantaines de cas connus de covid dans la LNH depuis le début de la pandémie, mais les noms des joueurs atteints ont généralement été gardés secrets. L'attaquant vedette des Maple Leafs de Toronto Auston Matthews est certainement le plus connu, mais son diagnostic avait été publié sans son consentement. Chez le Canadien, Xavier Ouellet et Brett Kulak ont attrapé la covid.