L’avenir du golf est féminin

Il n’y a plus de doute, le monde du golf est en train de changer. Tiger Woods et Phil Mickelson ont marqué la première décennie du XXIe siècle. Rory McIlroy et Jordan Spieth ont pris la relève à partir de 2010. La décennie actuelle est celle de Nelly Korda et Brooke Henderson. Elles sont seules sur leur planète, car ce monde leur appartient.