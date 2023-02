(Pebble Beach) Justin Rose a rapidement mis fin au suspense avec trois oiselets en début de ronde qui lui ont permis de l’emporter par trois coups au Pro-Am AT&T de Pebble Beach.

Doug Ferguson Associated Press

Cette victoire lui a permis de mettre fin à une disette de quatre ans et de le rendre admissible à participer au Tournoi des Maîtres.

Rose a joué de prudence dans les derniers trous, terminant sa ronde avec quatre normales faciles pour remettre une carte de 66, six coups sous la normale, pour un pointage cumulatif de 269 (moins-18), trois coups devant Brendon Todd (65) et Brandon Wu (66).

Il s’agit de sa 11e victoire sur le circuit de la PGA et de sa 23e en carrière, mais sa première depuis celle acquise à Torrey pines, en 2019, alors qu’il occupait le premier rang mondial. Cette disette l’a fait glisser bien en deçà du top 50. Il était admissible à tous les Majeurs depuis l’Omnium britannique de 2010, mais sans victoire, cette séquence était menacée.

Le Canadien Taylor Pendrith a joué une excellente ronde 64 pour faire un bond de 25 rangs au classement et terminer à égalité en septième place, à six coups du vainqueur. Nick Taylor (69) a terminé en 20e place, quatre coups plus loin. Leurs compatriotes Michael Giglic et Ben Silverman n’avaient pas été retenus après les deux premiers parcours.