Il n’y a plus de doute, le monde du golf est en train de changer. Tiger Woods et Phil Mickelson ont marqué la première décennie du XXIe siècle. Rory McIlroy et Jordan Spieth ont pris la relève à partir de 2010. La décennie actuelle est celle de Nelly Korda et Brooke Henderson. Elles sont seules sur leur planète, car ce monde leur appartient.

Habituellement, les plus grosses marques s’associent aux meilleurs joueurs du circuit PGA Tour. Pour les vêtements ou l’équipement, les grandes entreprises paient des centaines de millions de dollars afin de faire voyager leur logo aux quatre coins de l’Amérique grâce aux joueurs les plus dominants.

Au début du mois de janvier, Korda et Henderson ont envoyé un puissant message. Dorénavant, les femmes peuvent aussi rêver d’être les têtes d’affiche des plus grands équipementiers.

Le 14 janvier dernier, Korda a paraphé une entente de plusieurs années avec Nike. « Je l’ai fait ! Très heureuse de me joindre à la famille Swoosh », a-t-elle écrit sous une publication sur laquelle elle arbore fièrement le fameux crochet.

Deux jours plus tard, la deuxième joueuse au classement mondial a annoncé un nouveau partenariat avec le géant TaylorMade pour son équipement.

Elle s’est jointe du même coup à Woods, McIlroy, Scottie Scheffler et Collin Morikawa, eux aussi commandités par la compagnie californienne. Selon un représentant de la compagnie joint par La Presse, « Nelly deviendra l’un des visages de notre entreprise ».

La grande blonde est l’une des athlètes féminines les plus en vue au monde. Ce partenariat sera probablement bénéfique pour les deux parties.

« Le talent et la volonté inégalée de gagner de Nelly nous rendent fiers, a expliqué David Abeles, président et directeur général de l’entreprise. Nelly a imposé un standard d’excellence », a-t-il poursuivi.

Deux jours plus tard, TaylorMade a réalisé un autre tour de force, en annonçant que la plus grande joueuse de golf de l’histoire du Canada, Brooke Henderson, grossissait elle aussi ses rangs.

Henderson n’a pas 608 000 abonnés sur Instagram et ne vient pas d’une grande famille d’athlètes comme Korda, mais son rendement est colossal. Elle préfère s’exprimer sur le terrain.

PHOTO JOHN RAOUX, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Brooke Henderson à la suite de sa victoire au Tournoi des Championnes

L’Ontarienne est bien connue au Canada, mais son rayonnement est moindre dans le marché américain. Avec une telle entente, elle sera sous les feux de la rampe aux côtés des plus grands noms du golf.

« Brooke est une athlète formidable et l’une des compétitrices les plus féroces du circuit. […] Elle est déjà l’une des golfeuses les plus connues et les plus performantes de la LPGA. Il n’y aura pas de limites pour elle », a commenté Abeles.

Un début de saison à la hauteur

La saison 2023 de la LPGA s’est mise en branle en Floride, avec le Tournoi des Championnes, du 19 au 22 janvier dernier.

Elles ne se suivent pas au classement mondial, mais si on se fie à leur rendement des trois dernières années, Korda et Henderson sont les deux meilleures joueuses de la planète. L’ordre est interchangeable.

Sur le parcours de Lake Nona, Korda et Henderson ont été au coude à coude jusqu’à la dernière ronde.

Le jeu court a sauvé la Canadienne, car ses coups de départ ont été quelque peu erratiques lors des trois premières rondes. Chose tout à fait compréhensible étant donné qu’elle utilisait un nouvel équipement. Néanmoins, la sixième joueuse au monde a été la meneuse lors des quatre rondes.

Henderson a remporté sa 13e victoire en carrière avec un pointage final de - 16. En incluant la dernière saison, elle compte trois triomphes à ses 12 derniers départs. Un ratio renversant.

PHOTO JOHN RAOUX, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Nelly Korda après son élan au départ du 9e trou, dans la ronde finale du Tournoi des Championnes

Korda, quant à elle, a terminé quatrième, cinq coups derrière Henderson. Au moins, l’Américaine a continué d’épater avec son coup de départ. Malgré ses nouveaux bâtons, elle a maintenu ses standards en terminant deuxième au chapitre de la distance moyenne de ses coups de départ, soit 264,00 verges.

Si l’élan de Korda était une œuvre d’art, les gens feraient la file au Louvre pour l’admirer. Elle cogne la balle avec tant de détente, de flexibilité et de rythme, générant puissance, précision et effet.

Même les joueurs de la PGA l’étudient. « C’est comme jouer avec Adam Scott. Son élan est tellement fluide », a déclaré Jordan Spieth au Championnat PNC.

Une chaude lutte

Leur rivalité est assez douce jusqu’à présent. Les deux joueuses ont montré par le passé combien elles se respectaient. Toutefois, à 24 et 25 ans, Korda et Henderson pourraient partager plusieurs départs en ronde finale au cours des années à venir. Les deux joueuses entrent dans la meilleure période de leur carrière.

À ce stade, Henderson compte cinq victoires de plus que Korda. Elle a aussi gagné un titre majeur supplémentaire. Sauf que Korda a remporté l’or olympique et deux titres sur le circuit européen.

Difficile de prédire comment la relation entre les deux joueuses évoluera. Sera-t-elle aussi amicale et émotive que celle cultivée par Roger Federer et Rafael Nadal, ou plus acerbe, comme celle entre Tiger Woods et Phil Mickelson ?

Peu importe la manière dont elle se traduira, elle sera bénéfique pour le golf féminin. Et c’est tout ce qui compte.