Le demi défensif des Alouettes de Montréal Marc-Antoine Dequoy est aux Philippines depuis quelques jours déjà pour rencontrer les communautés et tenir des « cliniques de football », dans le cadre d’un programme d’aide aux familles et aux enfants. Il dit vivre une expérience « très touchante ».

« J’ai vécu tellement de moments, mais l’un des plus mémorables, c’est la première fois qu’on est arrivés à l’école. C’était plus fou que la parade à Montréal, honnêtement. De voir la joie des enfants, ils ne te connaissent même pas, mais le sourire et le regard de ces enfants-là, c’est tellement naturel et honnête. Tu vois l’espoir dans leurs yeux », a expliqué Dequoy lors d’une conférence virtuelle, jeudi.

Il s’est rendu aux Philippines le 29 février et doit y demeurer jusqu’au 10 mars prochain, dans le cadre du programme Vision Mondiale, qui a pour mission de venir en aide à plus de 1,5 million d’enfants vulnérables et à leurs familles, grâce à des dons et des partenariats.

Outre Marc-Antoine Dequoy, Tim White, des Tiger-Cats d’Hamilton, et Reggie Begelton, des Stampeders de Calgary, s’y trouvent aussi pour la Ligue canadienne de football (LCF).

PHOTO TIRÉE DU COMPTE D’INSTAGRAM DE VISION MONDIALE CANADA Tim White, Marc-Antoine Dequoy, Jun Godornes et Reggie Begelton

C’est le fun de mettre nos épées de côté et d’apprendre à plus se connaître. Marc-Antoine Dequoy

Ensemble, les trois athlètes donnent notamment des séminaires sur la pratique du football avec des jeunes défavorisés, en plus de passer quatre journées entières sur le terrain pour mieux comprendre leurs réalités.

Aider son prochain

« Apprendre le football, ce n’est pas l’affaire la plus naturelle, ce n’est pas comme un ballon de soccer que tu mets à terre. Et avec la barrière de langue, c’était assez drôle d’expliquer les règles aux jeunes », a noté le joueur des Alouettes, sourire aux lèvres.

Sur le plan humain, il dit vivre une expérience assez mémorable. « Les gens ici vivent souvent dans du 5 pieds sur 4 pieds, ils sont six à dormir dans une chambre. Ils vivent tellement de difficultés, mais ils sont souriants et nous remercient. C’est très touchant […], et surtout, ça nous fait réaliser à quel point on est chanceux dans la vie », s’est rappelé le demi défensif.

Ça m’a ouvert les yeux sur la façon dont je peux aider les autres. Et ça sera l’un de mes objectifs, dorénavant. Marc-Antoine Dequoy, joueur des Alouettes

Celui que le Québec entier a découvert lors d’un discours senti lors de la conquête de la Coupe Grey, en novembre dernier, n’en revient pas de l’accueil qui lui est réservé aux Philippines. « Pour être honnête, je ne me suis jamais autant senti comme une superstar qu’ici. On est dans le bus, on fait juste passer devant l’école, on dit bonjour aux enfants et ça crie. Je n’ai jamais vécu ça de ma vie », a-t-il poursuivi.

Une belle saison en vue

Il n’y a pas de doute : l’aventure de Marc-Antoine Dequoy aux Philippines le placera « dans une bonne perspective » pour la prochaine saison des Alouettes, qui sera lancée au mois de mai prochain.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Marc-Antoine Dequoy, lors du défilé de la victoire des Alouettes de Montréal, le 22 novembre dernier

Si les attentes des partisans sont élevées, le principal intéressé se dit surtout heureux d’avoir pu conserver un noyau dur au sein de l’équipe malgré la saison morte.

« L’une des choses difficiles, on le sait, c’est de garder la même équipe. Chaque année, les équipes changent et les joueurs décident de déménager. Être capable de garder ce noyau important de joueurs, en plus d’ajouter des joueurs d’impact, c’est génial », a-t-il estimé, en vantant l’équipe de recruteurs.

« Ça va être une belle édition à voir aller », a encore promis Dequoy, qui est avec les Alouettes depuis 2021, après une carrière universitaire de trois ans, entre 2016 et 2019, avec les Carabins de l’Université de Montréal.

Dans les rangs professionnels, l’athlète québécois avait fait un bref passage au camp des recrues des Packers de Green Bay en 2020. En octobre dernier, il avait confié pour la première fois à La Presse avoir été approché par les Saints de La Nouvelle-Orléans en 2021, mais il était déjà sous contrat avec Montréal à ce moment. Il n’a donc jamais eu la chance d’aller s’illustrer en Louisiane.