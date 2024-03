Qu’est-ce qui a le plus changé dans le quotidien de Cody Fajardo depuis la conquête de la Coupe Grey ? Il est devenu plus crédible auprès de ses étudiants.

Le quart-arrière des Alouettes s’est adressé aux membres de la presse montréalaise pour la première fois de l’année, lundi après-midi, avec assurance et enthousiasme.

Au cours de l’entre-saison, le joueur par excellence de la dernière Coupe Grey a continué de donner des cliniques aux jeunes quarts-arrières de la région de Reno, au Nevada.

Remporter la Coupe Grey « a certainement aidé ma crédibilité », a-t-il avoué. « Ils écoutent un peu plus. »

Blague à part, Fajardo s’est rapidement remis à l’entraînement après la conquête de son équipe. S’il prend habituellement un mois pour se remettre en selle et guérir certaines blessures, deux semaines auront suffi cette fois-ci.

« Je me disais que toutes les équipes qui ne s’étaient pas rendues à la Coupe Grey étaient déjà au travail. »

Il s’est toutefois laissé un trou dans son horaire pour assister à une cérémonie dans le sud de la Californie, il y a quelques jours. Son frère a été élu enseignant de l’année dans Orange County, alors le quart-arrière se devait d’être présent. Surtout que plusieurs camarades de sa cohorte à l’école secondaire y étaient aussi. « L’année 2023 en a été une bonne pour la famille Fajardo. Ce sera dur de faire mieux en 2024. »

Convaincre les sceptiques

Il y a un an à peine, Fajardo débarquait dans la métropole québécoise avec le désir de se refaire un nom dans la Ligue canadienne de football. Il était convaincu, à l’époque, de pouvoir encore aider une équipe à gagner. Il s’agissait sans doute de sa dernière chance de le prouver.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Cody Fajardo avec la Coupe Grey

Un an plus tard, il est sur le point d’entamer une saison pendant laquelle sa mission sera de convaincre les sceptiques que l’épopée fulgurante et surprenante des Alouettes en 2023 ne fut pas un simple coup de chance ou un vulgaire concours de circonstances.

C’est fou ce que peuvent faire 365 jours. Cody Fajardo

Le travail effectué par l’état-major de l’équipe pendant la saison morte est suffisant, dit-il, pour croire que les Alouettes seront toujours parmi les prétendants à l’automne.

« On a gardé le même noyau. Habituellement, les équipes qui gagnent la Coupe Grey perdent beaucoup de joueurs. Mais nous, on en a très peu perdu au profit d’autres équipes dans la LCF. »

Il note le retour de quatre des cinq receveurs partants parmi les tours de force du directeur général Danny Maciocia.

« Austin Mack est un joueur qu’on ne peut tout simplement pas remplacer », a précisé Fajardo à propos du seul receveur ayant déserté, en raison d’une entente avec les Falcons d’Atlanta dans la NFL.

Et même si Mack est irremplaçable, Fajardo a louangé Tevin Jones, l’une des nouvelles acquisitions de l’équipe.

PHOTO HEYWOOD YU, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Tevin Jones

Les deux se sont côtoyés avec les Roughriders de la Saskatchewan. À voir l’expression faciale de Fajardo lorsqu’il a été question du receveur de 31 ans, le quart-arrière retrouvera un allié de taille.

« Ce qu’il a fait l’année dernière était vraiment impressionnant. Tout le monde parle de son âge, mais ce gars peut voler sur un terrain. C’est un joueur qui place toujours l’équipe en premier. Il est l’un des joueurs les plus spéciaux que j’ai côtoyés. Et lorsqu’il n’a pas le ballon, il ne se plaint pas ou ne hurle pas pour l’avoir. Il bloque ou il fait tout ce qu’il peut pour aider l’équipe à gagner. Il est l’un des gars le plus compétitifs que je connaisse. Si on mange de la pizza, il va vouloir transformer ça en compétition ! »

Donc, même si Jones sera le petit nouveau dans le groupe de receveurs, « c’est comme si nous en avions cinq de retour. On a déjà une belle relation d’établie ».

Nouveau champ-arrière

Fajardo a également tenu à commenter le départ de William Stanback. Le porteur de ballon s’est entendu avec les Lions de la Colombie-Britannique lors de l’ouverture du marché des joueurs autonomes.

Si j’ai signé avec les Alouettes, c’est en grande partie grâce à lui. Cody Fajardo, au sujet de William Stanback

Pendant longtemps, « William Stanback a été une pièce maitresse pour les Alouettes. Il a été tellement constant ».

Mais les choses ont changé et au terme de deux saisons plus compliquées pour le vétéran, le divorce entre les Alouettes et lui semblait inévitable.

Il y aura donc une bataille pour le poste de partant dans le champ-arrière à l’ouverture du camp d’entraînement de l’équipe à Saint-Jérôme.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, ARCHIVES LA PRESSE Cody Fajardo remettant le ballon à William Stanback lors d’un match en juillet 2023

Walter Fletcher, Jeshrun Antwi, sans oublier le nouveau venu Sean Thomas Erlington, seront au plus fort de la course pour le poste de demi offensif partant.

« Fletcher est plus que compétent pour prendre le relais comme porteur de ballon partant. Antwi a aussi été dans la mêlée lors de gros jeux jusqu’à la Coupe Grey. Je me souviens d’un bloc en particulier qu’il avait réalisé en finale de l’Est. »

Fajardo passera le plus clair de son temps à s’entraîner d’ici son retour au Québec. S’il recommence habituellement à lancer des ballons au début du mois de mars, une récente couche de neige tombée dans le nord-ouest du Nevada bousille un peu sa routine.

Pour la première fois de sa carrière, Fajardo pilotera l’équipe à battre à son retour à la compétition. Et sa motivation est débordante. Ce n’est donc pas une irrégularité météorologique qui le ralentira. Encore moins la peur de décevoir. « Peut-être que les amateurs auront un peu moins de patience si les choses s’enveniment rapidement. […] C’est encourageant, surtout que plusieurs joueurs dans notre équipe méritent davantage de reconnaissance et ils pourront le montrer dès la première semaine. »