(Montréal) Les membres du CF Montréal le répètent l’un après l’autre : non, ils ne seront pas éblouis devant Lionel Messi et sa bande de l’Inter Miami, dimanche. « La seule nervosité que j’ai, souligne Laurent Courtois, c’est comme quand tes enfants vont à l’école pour leur premier jour : est-ce qu’ils vont pouvoir être eux-mêmes ? C’est tout. »

Bien sûr, Messi, Luis Suarez, Jordi Alba, Sergio Busquets, « ce sont les meilleurs joueurs du monde », a concédé l’entraîneur-chef vendredi, quelques heures avant le départ de l’équipe pour la Floride.

« On joue contre la plus grosse équipe de la ligue. Je veux juste que les gars abordent le match à moitié en se faisant plaisir, à moitié en ayant en tête qu’il y a quelque chose à faire malgré tout. »

L’excitation d’affronter la Pulga, Samuel Piette ne l’avait pas sentie au sein de son groupe lorsqu’on l’a interrogé à ce sujet en milieu de semaine. Peut-être y aura-t-il un petit moment de fébrilité en tout début de rencontre, disait-il, mais sans plus.

PHOTO LM OTERO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Samuel Piette et Jules-Anthony Vilsaint

« Quand le match va commencer et qu’on va trouver notre rythme, je pense que tout le monde va revenir à la tâche, à ses responsabilités », estime le capitaine du CFM.

Même son de cloche pour le gardien Jonathan Sirois.

Je serai ébloui [starstruck] après si je le veux. Mais au moment du match, ou même avant, je suis vraiment concentré sur nous. […] Je n’idolâtre pas trop personne en ce moment. Jonathan Sirois

Piette le dit néanmoins sans ambages : il est un « grand, grand fan du FC Barcelone », club avec lequel les quatre vedettes citées ci-haut ont atteint les plus hauts sommets de leurs carrières respectives.

« C’est sûr que d’affronter ces joueurs-là, qui ont joué pour mon club préféré, qui ont connu énormément de succès sur la scène internationale, et qui font partie des meilleurs joueurs de l’histoire, ça va être particulier. Mais en même temps, dans un sens, c’est un match comme un autre. »

« La tactique, c’est Busquets à Messi ! »

Alors, comment le CFM prévoit-il de les contrer ? Il se trouve que l’attaquant Josef Martínez a joué avec Messi l’an dernier avec l’Inter. A-t-il fourni des éléments d’informations à ses entraîneurs ?

« On a parlé 10 secondes, lance Courtois en rigolant. Il m’a dit : “mister ! La tactique, c’est Busquets à Messi !” Voilà, c’est tout. Surprise ! »

Sirois en est un qui risque d’être sollicité devant le duo argentino-uruguayen de Miami. Il dit avoir « fait ses devoirs », et rappelle l’impératif d’être « prêt à tout » pour l’examen.

PHOTO JEROME MIRON, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Jonathan Sirois, qui a bien paru lors des deux premiers matchs du CF Montréal, aura tout un défi dimanche face à l’Inter Miami.

« Je ne dirai pas toutes les consignes que j’ai reçues, soumet le geôlier, sourire en coin. […] Ce sont des attaquants qui peuvent vraiment tout faire. C’est d’essayer de ne pas être trop surpris par la créativité de plus qu’ils ont. »

Messi est connu pour bien des aspects de son jeu, mais ses frappes sur coup franc, notamment, ont fait trembler et mal paraître même les plus grands gardiens de la planète.

« Je fais toujours de la vidéo peu importe le joueur, dit Sirois. Après, maintenant c’est Messi. […] Il faut aussi comprendre qu’il a ses qualités et, bien sûr, son coup franc va être très dangereux. Mais je vais essayer de le prendre comme n’importe quel autre joueur. »

En cette année de confirmation après ses succès de 2023 – déjà très bien partie, par ailleurs –, le gardien québécois cogne très fort à la porte de la sélection canadienne. Une performance réussie contre Miami pourrait-elle lui permettre de se faire remarquer encore plus par le sélectionneur intérimaire Mauro Biello ?

« Je me dis ça pas mal à tous les matchs », assure Sirois avec confiance.

« Presque chaque match maintenant en MLS, il y a toujours un gros joueur. C’est toujours un match qui peut me faire sortir du lot. Mais à la fin, c’est d’essayer collectivement de ramener les trois points. Si je prends un but dimanche mais qu’on repart [avec la victoire], je vais être très content aussi. »

« Loin du potentiel qu’on a »

L’Inter Miami accueille le CF Montréal après avoir disputé un match haut en émotions en Coupe des champions, jeudi soir à Nashville. Messi et Suarez ont joué les 90 minutes et tous les deux marqué pour permettre aux Floridiens d’aller chercher un verdict nul de 2-2 à l’arraché.

« J’ai dû mal à voir ça comme un avantage », estime Laurent Courtois lorsqu’interrogé sur la fatigue potentielle des joueurs adverses.

PHOTO LM OTERO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Laurent Courtois, sur les lignes de côté, lors du match du CF Montréal contre le FC Dallas.

« Je vais préparer nos joueurs indépendamment de l’adversaire. Je sais que c’est particulier, ce n’est pas anodin : c’est Messi. […] On sait qui c’est, en face de nous. Ces mecs-là ont l’habitude de jouer tous les 3 jours, ça fait 15 ans qu’ils le font. »

Le technicien indique que « 90 % de sa préparation » sera concentrée sur ses joueurs. Il veut que ses ouailles démontrent une « extrême humilité », pour espérer « causer des problèmes ».

Ces qualités, son club en a fait preuve contre Orlando et Dallas, avec le succès que l’on connaît.

« Je pense que c’est une de nos forces, juge Samuel Piette. Depuis le début de l’année, on a été très solides, on a un super bon bloc, on est très compacts, très humbles, très solidaires les uns envers les autres. On fait les efforts. »

« On joue très bien, je crois. Et on est très loin du potentiel qu’on a. »