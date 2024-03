Josef Martínez (au centre) célèbre son but avec Jules-Anthony Vilsaint (28) et Gabriele Corbo (25).

Le CF Montréal a confirmé samedi soir sa bonne tenue en ce début de saison. Il est ressorti d’un affrontement contre le FC Dallas avec les trois points, au Texas… Mais cette victoire de 2-1 aura coûté cher.

Jules-Anthony Vilsaint a marqué, Josef Martínez aussi. Ces deux joueurs sont cependant rentrés de façon précoce pour remplacer respectivement Kwadwo Opoku, sorti blessé à la 11e minute, et Matías Cóccaro, qui a fait de même à la fin de la première demie.

« Les gars ont gardé le cap, a remarqué l’entraîneur-chef Laurent Courtois après le match. C’est ce que j’espère qu’on va réussir à faire dans les moments difficiles. Malgré la difficulté, malgré le score, malgré les évènements, malgré l’arbitre ou quoi que ce soit. Ils ont fait preuve de caractère. »

Le CFM pourra remercier ses attaquants réservistes, oui, mais aussi son gardien Jonathan Sirois, auteur de plusieurs beaux arrêts, dont cette parade salutaire à la 85e minute sur la ligne de but.

Des remplaçants salvateurs

Encore une fois, Montréal s’est montré entreprenant pour ce match sur la route. En première mi-temps, les visiteurs ont nettement eu l’avantage sur le cours du jeu.

Mais la sortie de Kwadwo Opoku, vif jusque-là, a rapidement fait subir un dur coup aux hommes de Courtois.

PHOTO LM OTERO, ASSOCIATED PRESS Kwadwo Opoku a dû sortir du match en début de première demie.

Le problème est en revanche devenu une solution bienvenue. À la 20e minute, son remplaçant Jules-Anthony Vilsaint a envoyé Ruan en profondeur à droite. Le frétillant brésilien a ensuite remis un centre en première intention qui est tombé au pied de Matías Cóccaro devant la surface. L’Uruguayen a eu la présence d’esprit de remettre à Vilsaint à sa droite… qui a envoyé le cuir d’un bon tir bas jusqu’au fond du filet. Le jeune québécois a ainsi marqué le tout premier but de la saison du CF Montréal.

« Je suis encore un peu sans mots [pour décrire ce] match », a commencé par dire un Vilsaint timide, mais souriant. Le malheur est tombé sur Opoku, mais a fait le bonheur de l’attaquant québécois. Encore fallait-il qu’il saisisse cette opportunité.

« Oui, je sens que j’ai saisi ma chance, affirme le buteur. J’ai toujours été un gars d’opportunité, sachant que le moment allait venir. Il s’agit d’être concentré au bon moment. »

Courtois s’est dit « très touché » par la blessure d’Opoku.

« Il revenait bien, a-t-il déploré. Il avait accès à sa première titularisation, il n’a pas eu de chance. J’espère que ce ne sera pas trop grave. »

Mais le technicien est ravi d’avoir vu Vilsaint sortir de sa coquille.

PHOTO ANDREW DIEB, USA TODAY SPORTS Jules-Anthony Vilsaint célèbre son but marqué en première demie.

« Il a fait voir la palette de ce qu’il est capable d’apporter, illustre Courtois. C’était assez complet, intéressant. Mais on voit qu’au niveau fitness, on est encore en difficulté. » Vilsaint est sorti à la 77e au profit de Sunusi Ibrahim.

Dallas a conservé l’essentiel de la possession lors de la première période, mais sans en faire grand-chose. Pendant ce temps, Cóccaro a continué de s’imposer comme la bougie d’allumage offensive du CFM.

Malheureusement, lui aussi est tombé au combat avant la mi-temps. Avant même que les soigneurs ne viennent le rejoindre au sol, il a signifié qu’il avait besoin d’un changement. Ce n’est pas bon signe pour la suite.

« Mati a pris un tampon qui l’a vraiment immobilisé, et il ne pouvait plus bouger, a expliqué Courtois. On espère que ce ne sera pas trop grave non plus. »

Après la perte d’Opoku en début de match, celle de Cóccaro a forcé Courtois à puiser dans la profondeur de son attaque. Josef Martínez est entré en jeu pour la suite des choses. Tout juste après, Dallas trouvait enfin une brèche, gracieuseté de sa nouvelle recrue Petar Musa, arrivé du Benfica au Portugal. Le Croate a égalisé la marque sur un tir dans la surface dans les arrêts de jeu de la première période.

Le flair de Martínez

Les Toros ont bien entamé la deuxième mi-temps. Mais avec la gazelle Ruan à droite, Montréal s’est souvent montré dangereux en contre-attaque. Comme pour le but de Martínez, son premier avec le Bleu-blanc-noir, qui a donné les devants pour de bon à son équipe.

PHOTO LM OTERO, ASSOCIATED PRESS Josef Martínez

Duke, devant sa propre surface, a habilement trouvé Ruan pour amorcer l’une de ces vives transitions à la 60e. Le jogador s’est montré percussif en ramenant le cuir au centre, dans l’axe, alors que Martínez s’amenait devant lui. Avec son flair de marqueur, le Vénézuélien a trouvé le moyen de tromper le gardien Maarten Paes pour faire 2-1.

Martínez avait raté une occasion en or, la semaine dernière, à Orlando. Cette fois, il ne voulait pas avoir de regret.

« Mon tir raté à Orlando m’a vraiment frustré !, lance-t-il candidement. J’étais fâché contre moi-même, parce que c’était une occasion franche. Quand tu es un attaquant, tu dois marquer. Aujourd’hui, on a eu quelques chances, et c’est ça le soccer. Quand tu marques, tu es un bon joueur, et quand tu rates, tu ne l’es pas. »

Toute la semaine, et encore samedi soir, Laurent Courtois a répété que le défi pour son groupe était de « répéter les points positifs » démontrés à Orlando. En plus des trois points, il quittera le Texas satisfait à ce chapitre.

« J’ai aimé que les gars aient gardé leur sang-froid, a-t-il souligné. Ils sont conscients de ce sur quoi ils peuvent être en confiance et en sûreté. Ils mettent leur habit de guerrier, mais tout en restant calmes et lucides. Il y a d’énormes motifs de satisfaction. »