Rigueur défensive. Ce sont les mots qui nous sont venus en tête, samedi dernier, lorsque le CF Montréal était replié dans sa zone, formant un bloc solide devant un Orlando City qui ne trouvait pas de solution.

Ces mots nous sont revenus à l’esprit, vendredi, pendant la conférence de presse virtuelle du club. On venait d’interroger Samuel Piette à propos de son aisance dans le système de jeu de Courtois. Au cours d’une longue réponse dont lui seul a le secret, Piette a lui-même ramené à l’avant-plan le succès de son équipe aux remparts samedi, si important dans l’obtention de ce point à l’étranger pour ce premier match de la saison.

« Oui, on parle beaucoup de Laurent Courtois et de son système de jeu avec le ballon, souligne Piette. On veut avoir plus de possession. Mais il y a aussi l’aspect défensif. Je pense que dans la manière dont on a joué, on a été très propre aux valeurs que lui et son staff veulent qu’on ait. »

Piette attribue du mérite à la « mentalité » et « l’humilité » de ses coéquipiers. Celles qui leur ont permis de « vouloir défendre ensemble, de vouloir rester solidaires dans des moments un peu plus difficiles ».

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Samuel Piette et ses coéquipiers à l’entraînement.

Parce que ce ne sont pas que les défenseurs, menés au centre par Joel Waterman, qui ont protégé le dernier tiers montréalais. À certains moments, on a vu les 10 joueurs de champ derrière le ballon. Cette formation défensive n’est pas nécessairement synonyme de succès et ne doit pas toujours être employée lorsqu’une équipe protège un point ou une avance à l’étranger.

C’est surtout qu’au cours de ce match contre Orlando, on a senti que chacun savait où se positionner pour ne pas être pris trop à contrepied. Et que même les attaquants de pointe, Matías Cóccaro notamment, se sont joints à l’effort. Dans le cadre d’une première rencontre au calendrier, c’était frappant.

Pour Laurent Courtois, ça allait de soi d’implanter très tôt cet esprit de corps au sein de son groupe.

« C’est la raison pour laquelle le club a décidé d’aller dans ma direction, affirme l’entraîneur-chef. On avait un commun accord, une nouvelle envie de nouer des liens très forts, avec l’effort en général. Que ce soit sur les valeurs qu’on veut voir sur le terrain, ou à l’extérieur. »

Il veut maintenant que cet effort se transforme en « discipline », en « organisation » et en « repères ».

Mais c’est vrai que cette notion de sacrifice, de souffrir ensemble, elle est très importante. On l’a bien fait une première fois, on espère qu’on va le répéter, et être constant. Laurent Courtois

Des Québécois « impressionnants » au milieu

Samuel Piette était en verve, vendredi. Encore au cours de la réponse à notre question – assez vague, on l’admet –, le Québécois a vanté les qualités de son compatriote et collègue au milieu de terrain, Mathieu Choinière.

« Avec Mathieu au milieu, c’est dur de ne pas être à l’aise, estime le capitaine du CFM. C’est un joueur tellement en contrôle. C’est quelqu’un qui va se projeter vers l’avant, tandis que […] je suis de nature à rester un peu plus derrière pour équilibrer l’équipe et faire attention aux contre-attaques de l’autre équipe. »

PHOTO KEVIN KOLCZYNSKI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Mathieu Choinière lors du premier match du CF Montréal contre Orlando.

Choinière a été le joueur le plus occupé chez les Montréalais, avec 73 touches de balle, et 81 % de réussite sur ses passes, le meilleur rendement des siens. La carte thermique de sa performance prélevée chez Sofascore démontre qu’il a été grandement impliqué en défense, tout en ayant son mot à dire sur le jeu offensif.

CAPTURE D’ÉCRAN TIRÉE DE SOFASCORE La carte thermique de la performance de Mathieu Choinière contre Orlando

Choinière estime que le travail en présaison, jumelé aux « idées claires » du personnel d’entraîneurs, ont contribué à son aisance sur la pelouse floridienne.

« Avec Sam, avec tout le monde autour de moi aussi, on sait ce qu’on a à faire, a-t-il expliqué vendredi. Donc on arrive en confiance sur le terrain. »

Courtois a qualifié « d’impressionnante » la performance de ses milieux de terrain québécois.

« On est allés chercher des choses intéressantes, dit-il, mais il faut la capacité de les répéter. […] Ils ont été très intéressants, mais on est aussi conscients du chemin qu’il nous reste à faire. »

« On ne va pas se plaindre »

Le CF Montréal a quitté Orlando samedi soir pour revenir à Montréal. Il s’y est entraîné jusqu’à jeudi, avant son départ vers le Texas pour y affronter le FC Dallas, samedi. Ensuite, retour à Montréal, et rebelote pour le match à Miami la fin de semaine suivante. Le club voyagera ainsi jusqu’en avril.

Les membres du CFM commencent-ils déjà à ressentir la fatigue de vivre dans leurs valises ?

« Les gars ont été loin de la maison depuis un bon bout déjà, souligne Courtois. Ils sont constamment dans un avion, d’un hôtel à l’autre. Je cherche à garder une atmosphère joviale, pour faire en sorte qu’on aime passer du temps ensemble. […] Il y a un équilibre à trouver, et par chance, j’ai un bon personnel pour m’aider. »

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Matías Cóccaro à l’entraînement.

Piette estime que « c’est plus difficile mentalement que physiquement », en remarquant néanmoins que le point récolté à Orlando au terme d’une belle performance ne nuit pas à ce chapitre.

« On ne va pas se plaindre, lance Mathieu Choinière en souriant. Après ça, on sait qu’on va avoir les matchs à la maison. On va faire avec pour les six premiers matchs, on va se battre, sachant que plus tard, on va avoir les matchs à la maison. On va être plus tranquilles. »

Le CF Montréal affronte le FC Dallas à 20 h 30, heure de l’Est, samedi soir. Le match sera disponible gratuitement sur Apple TV.