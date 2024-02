Cinq minutes. C’est tout ce dont a eu besoin le CF Montréal pour montrer l’étendue de la transformation qu’il a vécue dans l’entre-saison. Parce que dès l’entame de ce premier match de la campagne 2024, à Orlando, on l’a vu déployer un jeu inspiré, enthousiaste, offensif.

Ça s’est un peu compliqué par la suite, comme en témoigne ce résultat de 0-0. Ce qui constitue tout de même un excellent premier point récolté sur la route.

« Il y a eu des éléments dans tous les compartiments de jeu où on a montré de la qualité et de la solidarité », a noté l’entraîneur-chef Laurent Courtois, qui en était à ses débuts à la barre d’une équipe en MLS.

« [Orlando], c’est une des plus grandes équipes de la ligue, a-t-il ajouté. On est très fiers de ce qu’on a accompli. »

PHOTO NATHAN RAY SEEBECK, USA TODAY SPORTS Dominic Iankov se défait de Nicolás Lodeiro.

Les nouveaux venus Matías Cóccaro et Dominik Iankov ont été titularisés par Courtois, ce qui leur a permis d’obtenir, comme leur entraîneur-chef, leur première expérience dans le circuit Garber.

Cóccaro, notamment, a très bien paru dans ces premières minutes. Utilisé à la pointe d’un trident offensif complété par Bryce Duke et Iankov, il a été à la source des menaces précoces dans le dernier tiers floridien. Il s’est démené jusqu’à sa sortie au profit de Josef Martínez, peu après l’heure de jeu.

« Ils ont été fantastiques, a estimé Joel Waterman. Mati a travaillé d’arrache-pied, s’est battu pour tous les ballons et a créé du chaos en montrant toute sa passion. Dom a été excellent pour trouver les espaces. »

PHOTO MORGAN TENCZA, USA TODAY SPORTS Matías Cóccaro reprend un ballon de la tête.

« On a des leaders à l’arrière »

Waterman estime que son équipe aurait dû marquer « quelques buts » au cours de ces 15 premières minutes.

Ça ne s’est pas produit, et par la suite, les deux équipes ont ralenti le rythme. Ce qui a profité aux Lions dans le jeu. Jusqu’à terminer la rencontre avec 58 % de la possession.

Le tempo a repris de plus belle en fin de rencontre. Deux hors-jeu commis par les Lions ont sorti Montréal du pétrin : Felipe pensait avoir marqué à la 80e, puis un penalty accordé par l’officiel à Orlando a finalement été annulé dans les arrêts de jeu.

Entre-temps, les remparts montréalais ont tenu. Voilà déjà un premier jeu blanc pour Jonathan Sirois, étincelant en fin de match, et pour une défense à trois composée de Gabriele Corbo, Waterman et George Campbell. Il nous a semblé bien organisé, ce rideau défensif montréalais.

PHOTO MORGAN TENCZA, USA TODAY SPORTS Jonathan Sirois a été solide devant le filet montréalais, en particulier en fin de match.

« On a des leaders à l’arrière, a estimé Campbell. Autant on y travaille sur le terrain à l’entraînement, autant on en parle hors du terrain. Encore plus cette semaine. On se disait qu’on devait garder le jeu devant nous, au lieu de toujours se retrouver à la remorque. C’est le fruit de beaucoup de travail. […] Ça a payé aujourd’hui. »

Globalement, je les ai sentis en contrôle. […] Ce jeu blanc, chez cet adversaire, c’est vraiment très intéressant. Laurent Courtois

Et en guise de confirmation après une excellente première saison en MLS, Jonathan Sirois a repris là où il avait laissé l’an dernier. Il s’est imposé in extremis coup sur coup sur des tirs à bout portant en fin de rencontre. Montréal a évité la catastrophe de justesse, gracieuseté de son geôlier.

Des mots que peut également prononcer Orlando.

Parce que quelques instants plus tard, dans les arrêts de jeu, Kwadwo « Mahala » Opoku, en échappée, a eu le but gagnant au bout du pied. Mais Pedro Gallese s’est avancé dans sa surface et a brillamment bloqué le tir.

PHOTO MORGAN TENCZA, USA TODAY SPORTS Kwadwo Opoku

Josef Martínez a aussi raté une occasion en or, à la 79e, sur un tir pris à l’orée de la surface après une séquence bien travaillée par Montréal.

« Je sais que Mahala et Josef s’en veulent, parce qu’ils sont très durs avec eux-mêmes, a indiqué Courtois. Mais je sais qu’ils vont en mettre quelques-uns dans la saison, alors il n’y a pas de souci. »

« C’est encourageant »

S’agit-il d’un point volé à l’étranger pour les hommes de Laurent Courtois ? Les occasions des deux côtés ne font pas pencher la balance dans un sens ou dans l’autre.

Voyons plutôt la statistique des buts projetés, intéressante surtout pour évaluer l’allure d’un match. Elle est finalement allée à l’avantage d’Orlando : selon la qualité de leurs chances, les locaux auraient dû marquer 1,4 but, contre 0,8 pour Montréal.

PHOTO KEVIN KOLCZYNSKI, ASSOCIATED PRESS L’attaquant Iván Angulo est surveillé de près par Samuel Piette.

Oui, aux premières lueurs de la saison 2024, le Bleu-blanc-noir est encore un chantier. Les premières ébauches permettent néanmoins de croire à un produit final élégant.

Mais ne nous croyez pas sur parole.

« Il y a de quoi construire, juge Laurent Courtois. C’est encourageant. »