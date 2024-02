Aujourd’hui, jour officiel de début de campagne 2024 de la MLS, La Presse vous met dans la peau d’un érudit de la première ligue nord-arméricaine de soccer. Pour votre plus grand plaisir, vos collègues veulent tout savoir sur votre passion et vous talonnent de questions !

[Votre collègue Guylain, portant le café brûlant et amer à ses lèvres] En tout cas, moi, j’ai pas mal hâte de voir Lionel Messi et ses amis anciens du FC Barcelone Luis Suárez, Jordi Alba et Sergio Busquets à l’œuvre cette saison !

[Vous] Guylain, tu oublies Robert Taylor ! Le Finlandais de 29 ans, un ailier gauche à la base, a complètement explosé lorsque Messi est devenu son prestataire de passes offensives l’an dernier. Il a marqué 4 buts et enregistré 3 passes en Coupe des ligues, la première compétition à laquelle a pris part l’Argentin à son arrivée à l’Inter. Ensuite, 2 buts et 3 autres passes en MLS pour conclure la saison. Déjà, au terme du premier match de la saison 2024, mercredi dernier, Taylor a brillamment été servi par Messi et a marqué le but gagnant. La MLS se réjouit d’avoir Messi, mais nul n’est plus heureux que Robert Taylor, je te le garantis !

[Nour, arrivant sur l’entrefaite avec son gobelet de thé aux perles] Moi, je pense que Miami a de bonnes chances de remporter les grands honneurs cette année. Qui d’autre peut rivaliser avec ces joueurs-là ? Et je ne parle pas de Taylor Chose !

[Vous] Taylor Swift ? [rires gênés de part et d’autre] Oui, Miami sort des blocs comme un des clubs favoris pour la Coupe MLS. Mais n’oubliez pas, chers collègues, le Crew de Wilfried Nancy. Columbus a remporté le titre au terme d’une leçon de foot offerte à LAFC en finale. Cucho Hernández y est toujours à l’avant, l’excellent jeune gardien Patrick Schulte à l’arrière également. Le Québécois Mohamed Farsi et l’ancien Montréalais Rudy Camacho devraient aussi faire partie d’un onze partant semblable à l’équipe championne, du moins en début de saison.

PHOTO CAROLYN KASTER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le Québécois Mohamed Farsi, du Crew de Columbus, contre deux joueurs du FC Cincinnati, en décembre dernier

Le FC Cincinnati, malgré le départ du prolifique attaquant Brandon Vazquez vers le Mexique, devrait encore être dominant. Eh oui, mes amis, ces trois équipes évoluent dans l’Est ! Ce sera relevé dans la division du CF Montréal. Dans l’Ouest, le LAFC se retrouve à nouveau dans cette discussion – quoique Carlos Vela n’est peut-être plus ce qu’il était, et Denis Bouanga a fait part d’un désir (inassouvi) de retourner en Europe dans l’entre-saison. Les Sounders de Seattle aussi vont espérer être au sommet de l’Ouest, eux qui pensent avoir réglé leurs lacunes offensives.

Et j’aimerais aussi vous signaler que les Rapids du Colorado, après plusieurs années d’impertinence, ont été l’un des clubs les plus actifs cet hiver. L’ancien chef d’orchestre offensif du CFM, Djordje Mihailovic, est de retour en MLS après son périple européen, notamment. On est aussi allé chercher un gardien chez Manchester City, Zack Steffen. À Denver, on veut faire un grand coup cette saison. Ça fait longtemps que ces partisans attendent, d’ailleurs.

[Luc et Kim, inséparables criards] ET LES POURRIS, C’EST QUI ?

[Vous] Luc et Kim, toujours avec des questions aussi concises que leurs noms ! C’est bien simple, camarades. Et si vous êtes partisans de l’Impact, je vais vous faire plaisir en vous annonçant que le Toronto FC sera encore une fois très mauvais en 2024.

PHOTO NATHAN DENETTE, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE L’entraîneur-chef du Toronto FC, John Herdman

Et ce, malgré l’arrivée de John Herdman à la barre. On connaît les qualités de motivateur de l’ancien sélectionneur du Canada, mais il aura devant lui un groupe qui a semblé complètement blasé les deux dernières années. Et ça va prendre plus qu’un pep talk pour sortir Lorenzo Insigne et Federico Bernardeschi de leur marasme. Qui plus est, pendant que Montréal ajoutait Martínez, Coccaro, Iankov et compagnie à son groupe de joueurs, Toronto… n’a pratiquement rien fait, sauf peut-être l’ajout du latéral droit Richie Laryea. L’international canadien est bien connu de Herdman, d’ailleurs.

Dans les bas-fonds, ils devraient être accompagnés de Charlotte, entre autres, qui a vu ses joueurs désignés Karol Swiderski et Kamil Jozwiak quitter le club sans être remplacés dans les derniers mois.

PHOTO KELVIN KUO, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Le gardien Maxime Crépeau s’aligne maintenant avec les Timbers de Portland, tout comme James Pantemis et Kamal Miller.

[Nour, de retour parmi nous après s’être étouffée avec une perle de tapioca] Ahem. Il me semble avoir vu passer que Portland était devenu le point de chute de plusieurs Canadiens ?

[Vous] Tout à fait, Nour ! Le gardien Maxime Crépeau est passé du LAFC aux Timbers après l’arrivée de l’international français Hugo Lloris à sa position à LA. James Pantemis, geôlier libéré par le CF Montréal en décembre dernier, s’est aussi trouvé du boulot là-bas, et devrait épauler Crépeau en tant que réserviste. Kamal Miller, ancien défenseur du CFM, s’est installé en Oregon après une demi-saison passée au côté de Messi à Miami. Ça n’en fait pas nécessairement une équipe prétendante au titre, mais ça donne une saveur supplémentaire à cette équipe qui dispute, chaque année, la Coupe Cascadia avec les Sounders et les Whitecaps de Vancouver.

[Guylain, qui a bu toutes vos paroles, mais aucune goutte de son café maintenant froid] En tout cas, moi, j’ai pas mal hâte de voir le CF Montréal à l’œuvre cette saison !

[Vous, essoufflé mais heureux de l’intérêt qui vous est démontré par vos estimés collègues] Et tu as bien raison d’avoir hâte, mon cher Guylain. Le CF Montréal n’est pas vu par les experts comme une équipe qui trônera au sommet de la ligue. Loin de là. Mais avec un nouvel entraîneur-chef, Laurent Courtois, qui prône un style de jeu agressif et divertissant, l’été au stade Saputo devrait être spectaculaire et agréable.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Laurent Courtois, nouvel entraîneur-chef du CF Montréal

Si tout se passe bien, les nouvelles acquisitions du club devraient rehausser le niveau de jeu sur le terrain, et trouver le fond du filet avec plus de régularité qu’en 2023. Au moins, l’ambiance devrait être au rendez-vous, avec le maximum d’abonnements vendus, ce qui témoigne d’un engouement inégalé dans l’histoire du club.

Nour, Guylain, Luc, Kim, ça commence cet après-midi, avec un Crew-Atlanta à 14 h. Le CF Montréal jouera son premier match à Orlando, à partir de 19 h 30. On s’en reparle !