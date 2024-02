Messi et sa bande de l’Inter Miami feront courir les foules

La « Messi Mania » est de retour en Major League Soccer tandis que Lionel Messi s’apprête à disputer sa première saison complète avec l’Inter Miami.

Anne M. Peterson Associated Press

Il y aura toutefois une intrigue, cette saison.

L’Inter Miami a conclu une entente avec Luis Suarez pendant la saison morte, réunissant du même coup deux grands amis. Le duo, auquel se grefferont leurs anciens coéquipiers du FC Barcelone Jordi Alba et Sergio Busquets, fera de l’Inter Miami un club incontournable lors de la 29e saison de l’histoire de la MLS.

« L’Inter Miami m’a offert l’opportunité de rêver à la conquête du premier titre de la MLS de l’histoire du club, en compagnie de grands joueurs, qui sont connus de tous, et la possibilité de m’adapter à ma nouvelle équipe et mon nouveau club, a déclaré Suarez. Ce défi me motive beaucoup. »

Cependant, si Messi, Suarez et le reste de l’Inter Miami doivent affronter le Real Salt Lake à domicile en lever de rideau de la saison de la MLS mercredi soir, la ligue, elle, se trouve au cœur d’un conflit de travail avec ses arbitres.

La « Professional Referees Organization » (PRO), qui est responsable de la gestion des arbitres de la MLS, a annoncé samedi qu’elle décrétera un lock-out après qu’ils eurent rejeté la dernière proposition de convention collective — à quelques jours seulement du début de la saison.

La PRO avait indiqué en être venue à une entente de principe le week-end dernier avec l’Association des arbitres de soccer professionnels. Le syndicat des arbitres a cependant mentionné que la proposition d’entente avait été rejetée à 96 % par ses membres.

Ça signifie que des arbitres substituts superviseront les matchs de la MLS, du moins à court ou moyen terme.

Ce lock-out viendra assombrir le début d’une saison intrigante en MLS. Messi disposera d’une saison complète pour faire étalage de son immense talent au public nord-américain. Le lauréat de huit Ballons d’or en carrière est arrivé à Miami à la mi-saison l’an dernier, dopant instantanément le prix des billets, des ventes de chandails et des abonnements à Apple TV (le partenaire média du circuit Garber).

Il a permis à l’Inter Miami de remporter la première Coupe des Ligues de l’histoire, un tournoi qui regroupe les équipes de la MLS et celles de la Liga MX. Il n’a cependant pas pu empêcher l’Inter Miami de rater les éliminatoires, après le lent début de campagne du club floridien. L’Inter Miami a conclu la saison avec un dossier de 9-18-7, aboutissant du même coup au 14e échelon de l’Association Est.

Si l’Inter Miami est rempli de vedettes, le Crew de Columbus — et son entraîneur-chef Wilfried Nancy — a démontré qu’il débordait de talent, après avoir remporté le match de la Coupe MLS 2-1. Le Crew compte bien sûr sur le joueur étoile colombien Cucho Hernandez, qui a notamment été nommé le joueur par excellence de la Coupe MLS.

En plus de Suarez, d’autres joueurs de renom se sont joints au circuit Garber cet hiver, dont le vétéran de la Bundesliga Emil Forsberg, qui s’est entendu avec les Red Bulls de New York. Le gardien français Hugo Lloris s’est joint au LAFC, l’attaquant croate Petar Musa a accepté l’offre du FC Dallas, et l’attaquant belge Hugo Cuypers poursuivra sa carrière avec le Fire de Chicago.

Certes, Suarez est âgé de 37 ans et ses genoux l’ont considérablement ralenti, a tout de même marqué 27 buts et récolté 17 mentions d’aide avec le club brésilien Gremio l’an dernier. Il jouera avec Messi, Alba et Busquets pour la première fois depuis qu’ils étaient réunis chez le FC Barcelone en 2019-20.

« Le fait de les retrouver ici était l’une de mes motivations, a admis Suarez, après sa première séance d’entraînement avec l’Inter Miami. Mais au-delà de tout ceci, nous sommes très ambitieux, très professionnels et nous voulons démontrer aux jeunes joueurs de l’Inter Miami que l’âge n’est qu’un chiffre, et que le plus important est l’implication sur le terrain et à l’extérieur de celui-ci. »

Par ailleurs, le commissaire de la MLS Don Garber a souligné les nombreux progrès de la ligue dans un entretien accordé à l’Associated Press la semaine dernière.

Les ventes de billets de saison sont en hausse de 15 % par rapport au même moment l’an dernier, les ventes de commandites de la ligue ont augmenté de 17 %, tandis que les revenus des équipes ont grimpé de 15 %. Les ventes de produits dérivés ont également explosé de 44 % par rapport au même moment en 2023.

Est-ce « l’effet Messi » ? Absolument. C’est aussi le signe que la MLS a gagné en crédibilité auprès des joueurs du monde entier.

« Je crois que ça modifiera la trajectoire de la MLS, une trajectoire qui avait déjà commencé à changer avec l’arrivée de (David) Beckham en MLS, a évoqué Garber au sujet de l’arrivée de Messi dans sa ligue. Et qui sait à quoi elle ressemblera dans quelques années ? Nous sommes de toute évidence dans une posture bien différente aujourd’hui, avec Messi parmi nous. »