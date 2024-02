CF Montréal Victor Wanyama, le plaisantin fédérateur

(Orlando) « À partir du moment où le nouvel entraîneur et ses idées sont arrivés, je me suis dit : OK. Là, on s’en va quelque part. Et je pourrai être fier de ce qu’on accomplit. Un jour, je pourrai me dire que j’ai fait partie de ce groupe qui a aidé les jeunes joueurs à grandir, à aller plus loin. Et l’équipe aura bien performé également. C’est ce à quoi je suis destiné. C’est ce que je veux représenter. »