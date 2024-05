(Dublin) La FIFA a été interpellée par des avocats en droit international mercredi, puisqu’ils estiment que l’organisation devrait appliquer ses règlements et enquêter sur le respect des droits de la personne en Arabie saoudite avant de lui octroyer la Coupe du monde de soccer masculin de 2034.

Graham Dunbar Associated Press

Un document de 22 pages, rédigé par les juristes suisses Mark Pieth et Stefan Wehrenberg ainsi que leur collègue britannique Rodney Dixon, a été déposé au siège social de la FIFA à Zurich. Ils ont offert leurs services à la FIFA afin de développer un plan d’action et de supervision de l’Arabie saoudite par des experts indépendants.

Leurs documents demandent à la FIFA d’utiliser son pouvoir dès maintenant afin de contraindre l’Arabie saoudite à adhérer aux principes internationaux des droits de la personne. L’organisation qui chapeaute le soccer sur la planète a adopté une politique à ce sujet en 2017, et tous les pays hôtes des grandes compétitions internationales doivent la respecter.

« Il est évident que l’Arabie saoudite est très loin de répondre à ces exigences, peut-on lire dans le document. En conséquence, à l’heure actuelle, la FIFA ne peut tout simplement pas lui permettre d’organiser la Coupe du monde de 2034. »

On cite notamment les antécédents de l’Arabie saoudite en matière de respect de la liberté d’expression, le traitement réservé aux prisonniers et aux travailleurs migrants, ainsi qu’aux valeurs patriarcales de la société saoudienne qui limitent les droits et libertés des femmes.

L’Arabie saoudite répète qu’elle se modernise rapidement, en respectant son programme Vision 2030, afin de développer son économie et sa société. L’organisation d’évènements sportifs et de spectacles d’envergure est un élément essentiel du programme du prince héritier Mohammed ben Salmane afin d’affranchir le pays de sa dépendance aux énergies fossiles.

L’Arabie saoudite est le seul pays candidat pour l’organisation de la Coupe du monde de 2034, après que la FIFA eut lancé contre toute attente un programme accéléré de mise en candidature en octobre dernier.

En décidant d’octroyer la Coupe du monde de 2030 à six pays, sur trois continents différents, la FIFA a permis à l’Arabie saoudite de se retrouver seule sur les rangs pour l’organisation du tournoi suivant.

La candidature de l’Arabie saoudite doit officiellement être déposée d’ici juillet, et l’obtention du tournoi devrait être confirmée le 11 décembre après un vote en ligne des 211 fédérations membres de la FIFA.