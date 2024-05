L’entraîneuse de l’équipe canadienne de soccer féminin Bev Priestman retrouve progressivement ses joueuses de talent, à l’aube des Jeux olympiques de Paris.

Neil Davidson La Presse Canadienne

Nichelle Prince, Olivia Smith et Jayde Riviere, toutes sur la touche lors de la Coupe SheBelieves plus tôt cette année, feront partie de l’effectif de Priestman en vue des deux matchs amicaux qui seront présentés le mois prochain contre le Mexique au stade Saputo de Montréal et au BMO Field de Toronto.

Allysha Chapman, qui a donné naissance à son fils Tavish le 12 février, participera aussi à cette tournée, mais en tant que réserviste. La joueuse âgée de 35 ans du Dash de Houston a représenté le pays sur la scène internationale pour la dernière fois lors de la Coupe du monde de soccer féminin l’été dernier en Australie, effectuant sa 99e présence pour l’unifolié.

Plusieurs joueuses de Priestman sont toujours incommodées par des blessures, dont la milieu de terrain Quinn (commotion) et la défenseuse Sydney Collins (genou).

Les Canadiennes, neuvièmes au monde, croiseront le fer avec le Mexique (no 31) à Montréal le 1er juin, et à Toronto le 4.

Les représentantes de l’unifolié devraient disputer deux autres matchs préparatoires en Europe avant de participer au tournoi des Jeux olympiques de Paris.

Le Canada entreprendra son parcours olympique contre la Nouvelle-Zélande (no 28) le 25 juillet, avant d’affronter la France (no 3) le 28 et la Colombie (no 23) le 31.

La date limite pour dévoiler sa formation est le 3 juillet. Priestman devrait toutefois être en mesure de le faire d’ici la fin du mois de juin.