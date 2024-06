La Presse à Bordeaux Waterman et Sirois écartés en raison des déboires du CF Montréal

(Bordeaux, France) On s’en doutait, mais Jesse Marsch le confirme à La Presse : le mois de mai catastrophique du CF Montréal a été la cause de l’exclusion de Joel Waterman et de Jonathan Sirois du camp de juin de l’équipe canadienne en Europe.