(Bordeaux, France) « On doit être vraiment agressifs avec notre concept de développement des jeunes [chez Canada Soccer] et sur le genre de chance qu’on leur offre », nous souligne Jesse Marsch.

Le sélectionneur du Canada est assis devant La Presse dans le hall de l’hôtel de Bordeaux où résidait le Canada en vue de son match contre la France, le week-end dernier. Il répondait ainsi à l’une de nos questions sur le jeune portier Grégoire Swiderski, qu’il a invité à son premier camp en tant que gardien d’entraînement.

« On doit accélérer ces développements afin de créer un plus gros bassin de joueurs, et un bassin de joueurs qui a le potentiel de se rendre au plus haut niveau, ajoute-t-il. Vous allez donc me voir donner des occasions à de plus en plus de jeunes. Et leur donner de vraies responsabilités. C’est ce qui est important pour le pays, et pour notre équipe nationale. »

Ce n’est pas Swiderski, à 18 ans, qui va s’en plaindre. Rencontré quelques minutes avant Marsch en cet autre samedi après-midi ensoleillé à Bordeaux, le Franco-Canadien a vu ce rappel comme « une immense fierté ».

« C’était dans la continuité de ce que j’avais eu avec les U20, dit-il. J’avais bien performé, j’étais très content de moi, les retours des coachs étaient positifs. »

Chez les U20, justement, il a côtoyé Mauro Biello, qu’il a revu la semaine dernière. Biello est de nouveau adjoint au sélectionneur, mais il avait auparavant aussi la fonction d’entraîneur chez les moins de 20 ans.

« Il a un grand potentiel », confirme Biello, pesant ses mots.

Assez pour devenir le gardien d’avenir du Canada ?

« Écoute, il a tout pour y arriver. Maintenant, ça va dépendre de lui. »

PHOTO JULIO CORTEZ, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Mauro Biello lors de la Ligue des nations de la CONCACAF, en mars dernier

Biello rappelle que Swiderski sera du camp de juin en préparation pour le Championnat U20 de la CONCACAF, en juillet.

« S’il commence à démontrer ses qualités, et même aussi en club s’il commence à percer et jouer un peu plus, oui, il a ce potentiel d’un jour jouer avec la première équipe. »

Deux cultures

Ce n’est pas anodin si Swiderski a été rappelé pour ce camp avec l’équipe canadienne sénior : il s’agit d’un joueur formé au club des Girondins de Bordeaux depuis ses 12 ans, et il est originaire de cette région du sud-ouest de la France.

« Je réside en France, explique-t-il à La Presse. Ma mère est française et mon père est canadien. Il vient d’Ottawa. J’ai la double nationalité. J’ai passé ma jeunesse à voyager entre la France et le Canada, donc j’ai les deux cultures imprégnées. »

Avec son club, il s’entraîne avec la première équipe – en deuxième division française – depuis deux ans, mais joue ses matchs tantôt avec la réserve (5e division), tantôt avec les U19, qui évoluent entre les deux niveaux.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DES GIRONDINS DE BORDEAUX Grégoire Swiderski a été formé au club des Girondins de Bordeaux depuis ses 12 ans.

Le moment est bien choisi, ici, de souligner que tout ne roule pas rond chez les Girondins de Bordeaux, actuellement. Ce club historique français a subi une relégation sportive vers la deuxième division en 2021, puis a bien failli être rétrogradé en troisième division en raison de problèmes financiers quelques semaines plus tard. Il s’en est sorti de justesse.

Le nouveau propriétaire, Gérard Lopez, qui a racheté l’équipe cet été-là, peinait en ce mois de juin 2024 à trouver les fonds nécessaires pour prouver qu’il est solvable devant la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG). Un trou de 35 à 40 millions d’euros était à combler. Une nouvelle fois, la relégation était dans les cartes.

Jusqu’à ce que le quotidien Sud-Ouest révèle, le 11 juin, que Lopez a trouvé un partenaire américain l’aidant à passer les examens de la DNCG plus tard ce mois-ci. Et donc, théoriquement, de rester en Ligue 2.

C’est certainement une nouvelle rassurante pour toutes les parties concernées, notamment Swiderski.

« On a tous été impressionnés »

Le jeune gardien avait terminé son affectation avec le Canada lorsque le groupe s’est amené à Bordeaux – Marsch a indiqué avoir voulu lui donner une pause avant qu’il rejoigne les U20. N’ayez crainte, il a quand même pu voir sur place le match des Bleus face à l’unifolié, dimanche soir. De quel côté penchait son cœur ?

« Je suis rouge ! », confirme-t-il en souriant. « Ils me donnent de la confiance, c’est un plaisir de jouer pour le Canada. Donc il n’y a pas de souci. »

Il assure également que l’expérience a été enrichissante.

Quand tu arrives, tu es un peu timide. Tu ne sais pas si tu dois aller les voir, parler. Ou rester un peu dans ton coin. Mais une fois que tu vas sur le terrain, tout le monde parle le même langage : le football. Si tu performes, si tu t’entends bien avec tes coéquipiers, la relation se fait naturellement. Grégoire Swiderski

Swiderski a aussi discuté avec l’autre francophone du corps des gardiens de but : Maxime Crépeau.

« Max, c’est un super mec. Il m’a donné beaucoup de conseils. Il n’y a pas de tabous entre nous. On échange sur la vie, sur le football, la relation est très positive, saine. »

PHOTO STÉPHANE MAHÉ, ARCHIVES REUTERS Jesse Marsch pendant le match amical Canada-France, le 9 juin

Plus tard la même journée, un journaliste français interroge Jesse Marsch sur la présence de Swiderski.

« On a tous été impressionnés par lui, répond le sélectionneur. Quand l’équipe lui a dit au revoir […], on a tous eu l’impression qu’on allait le revoir rapidement. »