Waterman et Sirois écartés en raison des déboires du CF Montréal

(Bordeaux, France) On s’en doutait, mais Jesse Marsch le confirme à La Presse : le mois de mai catastrophique du CF Montréal a été la cause de l’exclusion de Joel Waterman et de Jonathan Sirois du camp de juin de l’équipe canadienne en Europe.

Envoyé spécial Jean-François Téotonio La Presse

« Vous avez accordé beaucoup de buts, et je pense que vous pouvez jouer plus physiquement, avoir une plus grosse présence en défense », raconte-t-il avoir dit à Waterman. Notre entretien a eu lieu samedi dernier, avant l’entraînement de la sélection qui allait affronter la France, dimanche.

Derrière Marsch, installé sur un tabouret du hall de l’hôtel de l’équipe canadienne à Bordeaux, Kevin Blue et Peter Augruso, respectivement secrétaire général et président de Canada Soccer, discutent tranquillement devant le portable ouvert de Blue.

« Je sais que [Joel] est bon avec le ballon. Mais je lui ai dit que pour qu’il entre dans notre style de jeu à l’avenir, je veux le voir faire confiance à son athlétisme, et pousser pour devenir un défenseur plus physique. »

Leur conversation a eu lieu avant la dernière semaine d’activité du CF Montréal avant la pause internationale. Force est d’admettre qu’elle a provoqué l’électrochoc escompté.

Après avoir concédé des buts à la pelletée, n’avoir connu qu’une seule victoire en 13 matchs, subi une humiliation face au Toronto FC et une élimination face au Forge de Hamilton, Montréal est parti en trêve fort de trois matchs sans défaite, dont une victoire à domicile. En l’occurrence, le CFM a démontré beaucoup plus d’intensité pendant cette dernière semaine que pendant tout le mois précédent.

« [Waterman] a fait du bon travail dans les matchs depuis qu’on s’est parlé », confirme Marsch.

Même son de cloche dans le cas de Sirois. « Je pense qu’il a eu une excellente dernière saison, et un bon début pour celle-ci. Mais en raison des buts accordés, je voulais regarder différentes options, et voir s’ils allaient se replacer défensivement. »

PHOTO CHRIS KATSAROV, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Le gardien du CF Montréal Jonathan Sirois

Le fait que ça se soit produit lui permet de songer à leur intégration pour la Copa América, qui se met en branle le 20 juin prochain. Et il n’y a pas que ces deux joueurs qui pourraient encore en faire partie.

Il cite les autres Canadiens du CFM, dont Raheem Edwards, Nathan Saliba et Jules-Anthony Vilsaint, comme d’autres potentiels candidats. « Ils ne sont pas loin [de l’équipe canadienne]. Je ne leur ai pas tous parlé, mais je vois tout de leurs performances. »

Les rôles « différents » de Piette et de Choinière

Va pour les Montréalais absents du camp. Comment ont fait Samuel Piette et Mathieu Choinière, qui y sont allés ?

Le match contre la France n’avait pas eu lieu au moment de l’entrevue, et aucun des deux joueurs n’y a finalement pris part. Mais ils ont tous les deux obtenu des minutes en deuxième mi-temps face aux Pays-Bas, trois jours plus tôt.

« Mathieu est un jeune joueur qu’on doit développer, le pousser à avoir de grosses occasions et plus de responsabilités. Le mettre au défi de grandir rapidement au sein de ce qu’on essaie d’établir. »

Le Québécois est au camp parce que Marsch estime qu’il a « les qualités » nécessaires au style de jeu qu’il souhaite implanter. « Il a été solide devant les Pays-Bas, en confiance, et il a bien fait. »

Le profil de Piette est différent, dit-il. Tout comme son « rôle ». C’est un « joueur d’expérience », qui amène « les bases de la façon dont on travaille, et dont on pense ».

Croisé un peu plus tôt dans la journée, le capitaine du CFM a confirmé qu’il « était correct » avec cette idée.

« Je sais qu’il y a [Stephen] Eustáquio, il y a [Ismaël] Koné qui font bien dans leur club, dit-il au sujet des autres milieux de terrain canadiens. En ce moment, en équipe nationale, dans la hiérarchie, ils sont devant moi. C’est la même chose pour Mathieu. »

PHOTO PATRICK POST, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Samuel Piette (au centre) durant le match du Canada contre les Pays-Bas, jeudi dernier

Une grosse « charge mentale »

Alors, Samuel, c’est comment, travailler sous Jesse Marsch ?

« C’est très chargé ! Pas physiquement, parce qu’on ne s’est pas entraînés beaucoup. »

Entre les matchs, les séances légères d’avant-match et les périodes de régénération, ça laisse effectivement peu de temps pour travailler à fond la caisse les aspects tactiques sur le terrain, en une dizaine de jours de camp.

En revanche, les rencontres sont nombreuses. Une réunion des gardiens avec les défenseurs. Une autre avec les milieux et les attaquants.

« C’est beaucoup de charge mentale. De nouveaux trucs à apprendre. Pas que c’est le jour et la nuit avec ce qu’on fait à Montréal, mais c’est quand même assez différent. »

Marsch, c’est le style de la famille Red Bulls : la pression intense et haute sur le terrain. Le jeu rapide en transition. « Aller vers l’avant » avec des « courses verticales », précise Piette.

À Montréal, c’est plus possession, construire le jeu, prendre plus son temps. Samuel Piette

Ça fait beaucoup, non, apprendre deux styles de jeu différents en même temps, surtout avec le mois d’enfer que vient de connaître l’Impact ?

« Ce n’est pas la première fois que j’ai un changement d’entraîneur, dit-il. Là, deux changements dans la même année, ça peut paraître beaucoup, mais je ne suis pas plus en arrière ou plus avancé que les autres. On est tous dans le même bateau. »

Du reste, même s’il se désole un peu du fait que la pause vient « briser le momentum » du CF Montréal, Piette est toujours bien content de retrouver l’un de ses « meilleurs amis » et son cochambreur, Alistair Johnston.

« On a du fun, et ça fait du bien de changer d’air. »