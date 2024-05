(Madrid) Toni Kroos prendra sa retraite du soccer professionnel après le Championnat européen de 2024, a annoncé le Real Madrid mardi.

Associated Press

Le club madrilène a mentionné que l’Allemand âgé de 34 ans « a décidé de mettre un terme à sa carrière de joueur de soccer professionnel après l’Euro de 2024 ».

« Le Real Madrid aimerait souligner sa gratitude et sa reconnaissance à Toni Kroos, un joueur qui s’inscrira dans l’histoire du Real Madrid comme étant l’une des plus grandes légendes du club et du soccer international », a évoqué l’équipe.

Kroos évoluait pour le Real Madrid depuis 2014, et il a contribué à la conquête de 22 titres, dont quatre coupes d’Europe et quatre championnats espagnols. Il a aussi effectué 463 présences sur la pelouse avec la formation madrilène.