Qu’on le veuille ou non, le proverbial éléphant dans la pièce est venu faire son tour au Centre Nutrilait, mardi matin.

Mathieu Choinière s’est en effet adressé aux médias en prévision du match retour du CF Montréal contre le Forge FC, mercredi soir au stade Saputo, dans le cadre du Championnat canadien. Or, à l’exception de quelques questions après la défaite face au Crew de Columbus mercredi dernier, il s’exprimait pour la première fois depuis ce qui est convenu d’appeler « l’affaire Olivier Renard ».

Le milieu de terrain, rappelons-le, aurait demandé au CFM de l’échanger, insatisfait de l’offre contractuelle qu’il aurait reçue. Depuis l’éclatement de cette bombe, Renard a quitté son poste de directeur sportif. Lui et le président du Bleu-blanc-noir, Gabriel Gervais, se sont mutuellement imputé des « divergences » ayant mené au divorce. Et le joueur, lui, y est allé d’une célébration qui laissait à tout le moins place à l’interprétation après avoir marqué sur un penalty contre le Crew.

Choinière, donc, s’est installé derrière les micros pour discuter du match contre le Forge FC. Mais forcément, un certain nuage lié à ce feuilleton planait au-dessus de lui.

Tentons donc d’éclaircir le tout auprès du principal intéressé : Mathieu, as-tu, oui ou non, demandé à être échangé ?

La question était simple, directe. La réponse, elle, l’était beaucoup moins.

Comme je peux vous dire, moi, je suis ici en ce moment. Je suis en train de jouer mes matchs. Tout ce que je veux, c’est aider l’équipe à bien performer et gagner le plus de matchs. Aider mes coéquipiers, aider le staff et aider tout le club à bien performer. Mathieu Choinière

Bon, d’accord… Et comment a-t-il vécu toute cette saga, alors que les rumeurs à son sujet vont toujours bon train et que le CF Montréal est en pleine déroute sur le terrain ?

« Ce sont des facteurs que toute l’équipe, on ne peut pas contrôler. Ce n’est pas en notre pouvoir de décider tout ça. [La façon dont] on a géré tout ça, c’est en restant focalisés sur le terrain et se préoccupant de nous autres. »

Il appert que ce n’est pas aujourd’hui que le mystère sera résolu.

« Garder le cap » malgré tout

Ce qui n’a rien de mystérieux, en revanche, ce sont les ennuis que le CF Montréal éprouve sur la pelouse ces jours-ci. Ennuis qui ont atteint leur paroxysme samedi, lors de cette humiliante dégelée de 5-1 aux mains du Toronto FC.

« C’est un match qui a fait mal, a admis l’entraîneur-chef Laurent Courtois. Pas tant le fait de perdre, mais on aurait voulu plus de révolte, d’abnégation et de résilience. »

PHOTO GERRY ANGUS, USA TODAY SPORTS Le CF Montréal a encaissé un cuisant revers de 5-1, samedi, à Toronto

En dépit de ces déboires, le pilote entend bien « garder le cap » et n’a pas l’intention de revoir la façon de faire du club outre mesure. Là où des changements sont souhaités, toutefois, c’est sur le plan de l’« engagement » et de la « solidarité » déployés par les joueurs lors de leurs récentes sorties.

Il y a des situations où on se contente de faire son travail, alors qu’il y a toujours de l’extra à faire. Et pas que les joueurs : tous, à notre niveau, on a un petit plus à donner et il faut revenir un peu plus aux bases. Laurent Courtois, entraîneur-chef du CF Montréal

« Il faut retourner à ce qu’on faisait de bien et entrer avec une mentalité de vouloir gagner le match, indique pour sa part Mathieu Choinière. […] Il faut retrouver cette rage de vouloir gagner et de performer chaque jour. »

S’il y a un côté positif dans tout ça, d’une certaine manière, c’est que Courtois peut profiter de cette mauvaise séquence afin d’en apprendre davantage sur l’identité profonde de ses effectifs et de son personnel.

« Malgré toutes les zones de turbulence qu’on connaît, ça me permet de me connaître et de connaître les gens dans ces situations-là. On regarde qui apporte des solutions ou qui a juste un problème », décrit-il.

« [Les joueurs] l’ont déjà montré, donc on sait qu’ils sont capables. La difficulté, c’est de pouvoir répéter, d’être constants », ajoute-t-il.

On verra donc mercredi soir, contre le Forge, si le CF Montréal sera finalement en mesure de trouver une solution à ses problèmes.