Le secondeur canadien Henoc Muamba a annoncé sa retraite sportive, dimanche.

La Presse canadienne

L’homme de 35 ans en a fait l’annonce sur son compte Instagram. Muamba a joué dans la LCF avec Winnipeg (2011-13), Montréal (2015, 2018-19), Saskatchewan (2016-17) et Toronto (2021-23) tout en passant du temps dans la NFL avec Indianapolis (2014-15) et Dallas (2016).

« Je suis à jamais reconnaissant à Dieu de m’avoir donné les compétences et la capacité de jouer au football à un niveau professionnel, a écrit celui qui a vécu son enfance à Montréal. Je prie pour que tous ceux qui lisent ceci puissent découvrir les dons cachés en eux, comme je l’ai fait il y a des années.

« Ce fut un voyage extraordinaire. Le football m’a fait découvrir tant de villes et, plus important encore, m’a permis de rencontrer des personnes extraordinaires. »

Muamba est né en République démocratique du Congo, mais a grandi à Montréal, puis à Mississauga, en Ontario. Il a joué ensuite pour l’Université Saint-Francis-Xavier en Nouvelle-Écosse, où il a remporté en 2010 le Trophée du Président en tant que meilleur joueur défensif du football universitaire canadien.

Muamba, premier joueur choisi lors du repêchage 2011 de la LCF, a pris part à 135 matchs de saison régulière en carrière. Il a enregistré 610 plaqués, 78 plaqués sur les unités spéciales, 17 sacs, 7 interceptions, a forcé 14 échappés et en a récupéré 3.

Muamba a été nommé joueur par excellence et meilleur Canadien lors de la Coupe Grey 2022, que Toronto a remportée 24-23 face aux Blue Bombers de Winnipeg. Muamba a réalisé une interception lors du match, ce qui lui a permis de remporter son tout premier championnat de la LCF.

Cependant, Muamba a manqué toute la saison 2023 en raison d’une blessure au genou. Ce père de trois filles a été nommé deux fois étoile de la LCF (2013, 2019) et meilleur Canadien de la ligue en 2017.

Muamba s’est longuement exprimé sur les médias sociaux pour remercier les entraîneurs pour lesquels il a joué et les nombreux coéquipiers avec lesquels il a partagé le terrain et le vestiaire. Mais il a également pris le temps de souligner les efforts et les sacrifices consentis par sa famille.

« On ne peut rien faire pendant aussi longtemps que je l’ai fait sans un fantastique système de soutien, et j’ai la chance d’avoir le plus grand, a écrit Muamba. De ma famille qui était là depuis le début, à mes parents et mes frères, merci pour votre soutien indéfectible.

« Il y a trop de gens qui m’ont aidé à arriver là où je suis pour que je puisse les énumérer, alors à vous tous, je veux dire un merci sincère. Alors que je ferme ce chapitre de ma vie, j’ai hâte de partager avec vous ce qui est à venir. Restez à l’écoute ! »