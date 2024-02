PHOTO DARRON CUMMINGS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Une course à plusieurs prétendants

Vu la nouvelle règle qui rend Joel Embiid inéligible pour un deuxième titre de joueur le plus utile consécutif (car il manque trop de matchs), il pourrait y avoir une course grande ouverte pour cet honneur dans la NBA, cette saison.

Tim Reynolds Associated Press

En 2005-06, le Canadien Steve Nash a été le gagnant avec 46 % des votes de première place. C’est la dernière fois où quelqu’un a obtenu la distinction sans recevoir plus de la moitié des bulletins de vote de premier rang.

Cette année plusieurs noms sont dans les discussions, à l’aube du dernier droit de la saison.

« Il y a beaucoup de gars (qui le mériteraient) », a déclaré Jaylen Brown, des Celtics. Allez savoir quels sont les vrais critères. On verra, je suppose. »

Nikola Jokic, des Nuggets, pourrait être honoré pour la troisième fois en quatre ans.

Giannis Antetokounmpo, des Bucks, pourrait obtenir le titre pour une troisième fois.

PHOTO AARON GASH, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Giannis Antetokounmpo

L’Ontarien Shai Gilgeous-Alexander, du Thunder, a fini cinquième la saison dernière ; il devrait faire encore mieux cette année.

Luka Doncic, des Mavericks, aura sûrement de nombreux votes de première position.

PHOTO TONY GUTIERREZ, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Luka Doncic

Et si les Clippers continuent de très bien jouer, ne soyez pas surpris si on ajoute le nom de Kawhi Leonard dans le chapeau.

« Il faut absolument parler de Kawhi (à ce sujet), a déclaré son coéquipier Paul George. Mais il y a beaucoup de gars. Shai, Luka, Jokic. Dans l’Est aussi, plusieurs font un travail fantastique. »

Brown pense que son coéquipier Jayson Tatum devrait figurer en tête de liste. Tatum est le meilleur joueur de l’équipe avec le meilleur dossier de la ligue. Il a des moyennes de 27 points, près de neuf rebonds et près de cinq passes par match.

Un joueur a terminé une saison avec ces moyennes 26 fois au fil des ans ; parmi eux, neuf ont été nommés le joueur le plus utile.

Cette saison, au moins deux autres joueurs — Doncic et Antetokoumpo — ont en moyenne autant de points, de rebonds et de passes.

Une partie du défi : il n’y a pas de barèmes absolus pour obtenir l’honneur.

Pour certains, l’élément clé est « meilleur joueur ». Pour d’autres, c’est « de la plus grande utilité à son équipe ». Selon ce repère, il faudrait peut-être temps se tourner vers Donovan Mitchell, des Cavaliers.

Deuxième dans l’Est, le club de Cleveland domine la NBA avec une fiche de 23-5 depuis la mi-décembre. Mitchell a signé en moyenne 28,4 points, 6,3 passes, 5,4 rebonds et 1,9 vols — tous des sommets en carrière.

« Je ne suis pas du genre à aller plaider ma cause, a mentionné Mitchell. Je laisse mes actions parler. (Les votes), ce n’est pas de mon ressort. Je vais juste continuer à jouer comme je le fais. »

Le Thunder n’a pas remporté de série éliminatoire depuis 2016.

Or, la formation est deuxième dans l’Ouest — en bonne partie grâce à Gilgeous-Alexander, qui affiche en moyenne 31,1 points, 6,5 passes, 5,5 rebonds et 2,2 vols par rencontre.

Le seul à avoir conclu une saison avec toutes ces moyennes : Michael Jordan, en 1988-89, mais il n’a pas obtenu le titre de joueur le plus utile cette saison-là. Allez comprendre.

« Shai est mieux placé dans la course que les gens le pensent, a confié l’entraîneur du Magic, Jamahl Mosley. C’est vraiment très spécial ce qu’il accomplit. »

Gilgeous-Alexander veut juste continuer de rester à l’écart de ce genre de distraction.

« Il est facile de se laisser prendre à ce genre de choses, a dit l’athlète de Hamilton. J’ai trouvé le succès en me disant que ça n’allait pas me dérouter ou me contrôler. »

OKC va rejouer jeudi soir à domicile, contre les Clippers (20 h, Sportsnet +).

Un tiers de la saison à disputer

La ligue en est exactement aux deux tiers de la saison, avec 820 matchs disputés sur 1230.

Certaines équipes avec des pedigrees de championnat, comme Golden State et les Lakers, espèrent garder leur élan.

Les Warriors ont gagné huit fois à leurs 10 derniers matchs, les Lakers sept fois.

Les Bucks vivent l’inverse, ne comptant que trois victoires depuis 10 matchs.

Meneurs de l’Est, les Celtics filent allègrement vers une 10e présence de suite en séries. Cela prolongerait la plus longue séquence du genre dans le circuit en ce moment.

Les Suns vont terminer la saison avec 10 matchs consécutifs face à des équipes qui seront très probablement en séries.

« Nous respectons chaque équipe, a dit Kevin Durant. Il s’agit simplement de raffiner nos habitudes, de s’améliorer et d’aller de l’avant. Ce type d’adversaires, c’est un excellent test en vue des séries. »