PHOTO DARRON CUMMINGS, ASSOCIATED PRESS

(Indianapolis) La NBA voulait plus de compétition, mais elle a plutôt obtenu plus de points – plus que jamais auparavant. Encore une fois, son match des étoiles a été une démonstration de jeu offensif.

Tim Reynolds Associated Press

L’Association de l’Est a vaincu celle de l’Ouest 211-186, dimanche, battant la marque de 196 points établie par l’Ouest en 2016 en 73 éditions.

« On a eu du plaisir, a dit le capitaine de l’Est Giannis Antetokounmpo, représentant les Bucks de Milwaukee.

Plusieurs records ont été établis. Le total de 397 points a effacé celui de 374 en 2017, tandis que les 42 paniers de trois points ont devancé les 35 par l’Équipe Lebron en 2019. Les 193 points combinés après la première demie étaient supérieurs aux 191 de l’année dernière. Les 104 points de l’Est en première demie ont égalé un record pour une demie dans l’histoire de cette compétition.

Damian Lillard a inscrit 39 points pour l’Est. Jaylen Brown en a totalisé 36 et le porte-couleurs des Pacers de l’Indiana Tyrese Haliburton a terminé le match avec 32 points devant ses partisans.

« D’être capable d’accomplir ce genre d’exploit, c’est spécial, a dit Lillard.

PHOTO KYLE TERADA, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON LeBron James (23)

Dans la défaite, Karl-Anthony Towns a amassé 50 points en seulement 28 minutes de jeu. Shai Gilgeous-Alexander a ajouté 31 points au tableau.

« La précision des tirs de l’Est était incroyable, a dit Kevin Durant, qui évoluait avec la formation de l’Ouest. C’est dur de jouer en défense quand les lancers de 30 ou 40 pieds te passent au-dessus de la tête. »

La défensive était optionnelle, parfois accidentelle.

Le commissaire de la NBA, Adam Silver et d’autres dirigeants de la ligue souhaitaient voir un match des étoiles plus compétitif après un pointage de 184-175 l’année dernière qui a été critiqué – et des cotes d’écoute en forte baisse.

Même le membre du Temple de la renommée Larry Bird, honoré dimanche au brunch des légendes de la NBA, a dit espérer que le message de la ligue de prendre la classique des étoiles plus sérieusement allait trouver écho chez les joueurs.

« Je sais ce qu’est cette ligue et j’en suis très fier, a déclaré Bird. Je suis fier des joueurs d’aujourd’hui. J’aime le jeu qu’ils jouent. »

« Je pense que c’est très important quand vous avez les meilleurs joueurs du monde ensemble, vous devez rivaliser, vous devez jouer sérieusement et vous devez montrer aux partisans à quel point vous êtes vraiment bons. »

Le prochain match des étoiles doit avoir lieu le 16 février 2025 au Chase Center, de San Francisco, où les Warriors de Golden State disputent leurs matchs locaux.