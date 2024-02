PHOTO DARRON CUMMINGS, ASSOCIATED PRESS

(Los Angeles) La superstar NBA LeBron James a laissé planer le doute sur la suite de sa carrière et sur un éventuel changement d’équipe dimanche en marge du match des étoiles.

Agence France-Presse

« Je n’ai pas décidé du nombre de saisons qu’il me restait à jouer. Mais je sais qu’il n’en reste pas beaucoup », a éludé le « King » lors d’une conférence de presse à Indianapolis avant de participer au match des étoiles pour la 20e fois.

À 39 ans, le quadruple champion NBA dispute sa 21e saison dans la ligue nord-américaine, la sixième avec les Lakers de Los Angeles. Après son élimination en finale de la conférence Ouest l’an passé il avait laissé planer le doute, vite balayé, d’une éventuelle retraite.

Je suis un Laker, et j’ai été heureux en tant que Laker ces six dernières années, j’espère que ça va rester ainsi. Mais je n’ai pas la réponse au nombre de saisons qu’il me reste ni au maillot que je porterai. LeBron James

James a le pouvoir d’activer une année supplémentaire de son contrat pour la saison prochaine, ou de se retrouver libre cet été. Il laisse la porte ouverte à un ultime changement de franchise (après Cleveland, Miami puis Cleveland à nouveau), alors que ses vieillissants Lakers, vainqueurs de la nouvelle Coupe NBA en décembre, peinent depuis deux saisons lors de la longue phase régulière du championnat (9e à l’Ouest actuellement).

« J’espère que ce sera avec les Lakers. C’est une excellente organisation. On verra. Je ne sais pas comment je vais finir, mais la fin approche c’est sûr. »

Le détenteur du record de points en NBA a également été interrogé sur les Jeux olympiques de Paris (26 juillet au 11 août), lui qui semble avoir motivé autour de lui une « Dream team » et espère conquérir une troisième médaille d’or après 2008 et 2012.

« Lorsque j’ai décidé de faire partie de l’équipe olympique, je me suis juré de faire passer ma santé d’abord. Actuellement je suis assez en forme pour faire partie de l’équipe et jouer à un niveau suffisant », a-t-il assuré.

« Les Jeux olympiques ce sont 11 matchs supplémentaires, mais surtout cinq semaines et demie et des kilomètres de voyage en plus sur mes pneus déjà fatigués. »

« Je compte dédier mon corps, mon esprit et mon âme à Team USA, pour représenter et jouer pour notre pays avec le plus grand respect », a-t-il ajouté.

« Je suis certain que je n’aurais pas à “porter” l’équipe sur mes épaules. Ça n’a jamais été le cas lors de mes trois précédentes expériences […] Je ne sais pas encore à quoi la sélection complète va ressembler, mais vu certains noms, je sais que je n’aurais aucune pression à ce niveau-là.

» Ce sera une équipe de douze joueurs tous capables d’être performants en attaque et en défense chaque soir contre n’importe quelle équipe de la planète. «