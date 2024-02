Pascal Siakam (43) et Immanuel Quickley (5)

(Toronto) Pascal Siakam a souligné son retour à Toronto en obtenant 23 points, mercredi, alors que les Pacers de l’Indiana l’ont emporté 127-125 contre les Raptors.

La Presse Canadienne

Siakam a été très chaudement applaudi durant la présentation des joueurs, où a fait jouer un vidéo de ses faits saillants.

Il a semblé très touché par le bel accueil du public.

Ensuite, le Camerounais a excellé notamment au dernier quart, où il a fourni sept points. Siakam a aussi récolté sept assistances et cinq rebonds.

« Tu ne veux pas revenir et perdre. C’était quelque chose que j’avais en tête, a-t-il dit. Quand les gens me disaient qu’ils étaient heureux de me voir, la seule chose à laquelle je pensais c’était de gagner. »

Siakam a passé plus de sept saisons avec Toronto avant d’être échangé aux Pacers, le 17 janvier. Il a été un joueur clé lors du championnat de 2019.

Les Raptors l’ont repêché au premier tour en 2016, au 27e rang.

Tyrese Haliburton a signé 21 points et 12 assistances, tandis qu’Isaiah Jackson a inscrit 15 points et 11 rebonds.

Siakam a mentionné que Haliburton l’avait vraiment impressionné depuis qu’il est arrivé avec les Pacers.

« Je joue dans la ligue depuis un bout et il est un de ces joueurs qui ne veulent qu’obtenir la victoire, a-t-il indiqué. C’est rare et spécial pour un jeune joueur. »

Andrew Nembhard d’Aurora, en Ontario, a pour sa part amassé 14 points.

Scottie Barnes a mené les Raptors avec 29 points, obtenant en plus 12 rebonds. RJ Barrett, de Mississauga, a livré 23 points et neuf rebonds.

Barnes, qui est devenu le visage des Raptors depuis le départ de Siakam, a affirmé que c’était « un peu bizarre » d’affronter son ami et ancien coéquipier.

« C’était émotif, mais nous sommes de très bons compétiteurs et nous voulions tous les deux la victoire. Nous voulons l’avoir chaque fois que nous sommes sur le terrain, a expliqué Barnes. C’était très compétitif aujourd’hui, mais ç’a fait du bien. »

Les Raptors n’ont pas su garder une avance de 71-65 acquise à la demie.

Le score a toutefois été très serré jusqu’à 121-121, après quoi Siakam a enchaîné avec un panier et un lancer franc.

Peu après, on a cru que Barnes avait créé l’impasse de longue distance, mais son pied droit était sur la ligne. Il a donc dû se contenter de deux points sur la séquence.

Siakam a ajouté un autre panier, puis Barnes et Barrett ont raté leur coup lors des deux dernières occasions de niveler le score.

Le Montréalais Bennedict Mathurin ne jouait pas du côté des Pacers, ennuyé au genou droit.

La fiche des Raptors a glissé à 19-36. Celle des Pacers est 31-25.

C’était le dernier match avant la pause des étoiles pour les deux formations.

Les Raptors vont rejouer le 22 février à domicile, contre les Nets de Brooklyn.

Le même jour, les Pacers vont recevoir les Pistons de Detroit.