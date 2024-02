Ils ont pris ça très au sérieux : un groupe de l’agence de publicité La Bande s’est réuni à Montréal dimanche pour regarder le match, et les pubs ! Voici les choix de Nicolas Sylvain, vice-président création ; Pierre Gagnon, VP développement ; Pascale Boulanger, directrice média ; Frédérick Maheux, directeur médias numériques ; et François Poulin, directeur général.

Dove

Dove fait un retour avec une publicité durant le Super Bowl – après 18 ans d’absence. Le message est puissant : en 30 secondes, on met de l’avant le fait que 45 % des filles abandonnent le sport en raison d’une faible estime de leur image corporelle. On veut ainsi les encourager à poursuivre leur passion sportive. Une campagne percutante alliant engagement social et stratégie de marque qui met en lumière l’importance de l’estime de soi chez les jeunes filles. Cette publicité est l’une des trois seules de cette année à être réalisée par une femme.

Est-ce que le retour de la catégorie d’annonceurs reliés aux produits de santé et de beauté aurait un lien avec la présence de Taylor Swift à l’évènement ?

NFL

En 2022, la NFL a lancé son programme « International Home Marketing Areas ». Le but : diffuser sa marque dans le monde entier. Cette année, la publicité emmène les téléspectateurs à Accra, au Ghana, un territoire en plein développement pour la NFL. Trois joueurs vedettes démontrent qu’il est possible que le rêve de jouer dans la NFL puisse devenir réalité.

Un important budget de production et une réalisation au quart de tour nous dirigent dans un territoire atypique pour la NFL, fabuleux contraste avec le terrain de jeu habituel. Un jeune Africain est littéralement subjugué par le discours motivant du « grand frère » lui indiquant que tous les rêves peuvent se réaliser. Ce message long format est très touchant et inspirant. On adore !

Duolingo

La publicité ne fait que six secondes, un format court généralement utilisé sur YouTube. La courte durée souligne l’identité de marque irrévérencieuse – amplifiée par les brillantes parodies que Duolingo a publiées sur X pendant le Super Bowl. La place de Duolingo dans les mèmes, où la mascotte est représentée comme une entité menaçante, est complètement assumée. La cible est sans aucun doute les nombreux utilisateurs qui auraient oublié l’application sur leur téléphone. Puisqu’en matière de monétisation, la rétention est aussi importante que l’acquisition, ces six secondes atteignent le but. Si on ne connaît pas Duolingo, la curiosité est sans aucun doute piquée – ce qui est parfait pour une application qui ne prend que quelques secondes à activer.

Pfizer

C’est la première fois que le géant pharmaceutique Pfizer est au Super Bowl avec ce message de 60 secondes. Avec la chanson Don’t Stop Me Now de Queen, la publicité utilise la synchronisation labiale animée pour faire voyager les spectateurs à travers des siècles d’histoire médicale, avec des figures telles que Galilée, Copernic et Newton, ainsi que les cofondateurs de Pfizer – Charles Pfizer et Charles Erhart –, prenant tous leur tour au chant.

D’une facture visuelle irréprochable, la vidéo se tourne finalement vers une jeune fille recevant un traitement contre le cancer à l’hôpital et qui semble en rémission. Beaucoup d’émotions !