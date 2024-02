La Presse vous présente la deuxième partie de son analyse des unités offensive et défensive des deux équipes prenant part au Super Bowl de dimanche. Aujourd’hui, les 49ers de San Francisco ont la possession du ballon, alors que les Chiefs de Kansas City doivent défendre leur territoire.

L’attaque des 49ers

Quart-arrière

PHOTO MARK J. TERRILL, ASSOCIATED PRESS Brock Purdy

Nul doute que Brock Purdy sait gagner des matchs de football. Mais son prochain match ne sera comme aucun autre disputé auparavant. Et l’ampleur de l’évènement, jumelée à la pression du moment, est la plus grande menace pour le quart-arrière de 24 ans. Saura-t-il gérer ses émotions et sa nervosité lors du match le plus déterminant de sa jeune carrière ? Il a évidemment l’intelligence et les aptitudes nécessaires pour bien jouer, il a quand même dirigé la troisième attaque parmi les plus productives de la ligue. Mais a-t-il le sang-froid nécessaire pour devenir un champion du Super Bowl ? Ça reste à voir.

Ligne offensive

PHOTO SCOT TUCKER, ASSOCIATED PRESS Trent Williams (71)

N’importe quelle équipe pouvant compter sur Trent Williams est bénie par les dieux du football. Le meilleur garde de la NFL a encore prouvé son importance cette saison. Ses qualités ont eu des répercussions sur la ligne offensive des Niners. Cette unité aux allures de remparts n’a rien donné à l’adversaire. Deuxième pour le temps offert au quart-arrière avant de lancer le ballon avec une moyenne de 2,7 secondes, cinquième à retenir la pression de l’adversaire sur leur quart-arrière et sixième pour le nombre de sacs du quart concédés par rencontre avec 1,9, la ligne offensive des 49ers devra briller une dernière fois pour aider son quart.

Demis offensifs

PHOTO JED JACOBSOHN, ASSOCIATED PRESS Christian McCaffrey

Christian McCaffrey peut gagner un match à lui seul. Il l’a fait à maintes reprises cette saison. Que ce soit par la course ou par la voie des airs, le demi offensif a marqué cinq fois plus d’un touché dans un match et a été blanchi de la feuille de pointage à seulement trois reprises. Le joueur offensif de l’année a inscrit un total de 21 touchés en plus d’accumuler 1459 verges au sol, un sommet dans la ligue. Si les 49ers l’emportent dimanche soir, il sera nommé joueur par excellence de la rencontre. Il n’a pas beaucoup joué en éliminatoires en raison de son historique avec les Panthers de la Caroline, mais il semble particulièrement apprécier les matchs sans lendemain. Il a inscrit deux touchés à chaque match éliminatoire cet hiver.

Receveurs

PHOTO JOHN LOCHER, ASSOCIATED PRESS Brandon Aiyuk et Deebo Samuel

Si l’attaque des 49ers s’est classée au quatrième rang des plus productives de la NFL par la voie aérienne, c’est évidemment grâce à la précision et à l’efficacité de Purdy, mais ça prend aussi des joueurs pour capter ses passes. Ça tombe bien, parce que Brandon Aiyuk, George Kittle et Deebo Samuel le font à merveille. Les deux premiers ont amassé plus de 1000 verges et Samuel aurait fait partie du groupe, si on se fie à sa moyenne par match, s’il avait disputé toutes les rencontres. C’est le plus grand luxe de cette formation offensive sans faille. La rapidité et l’explosivité de ses joueurs sont payantes pour les Niners, surtout lors des jeux à options, parce que tout peut arriver. Cette attaque est divertissante et efficace.

La défense des Chiefs

Ligne défensive

PHOTO ED ZURGA, ASSOCIATED PRESS Chris Jones

La défense des Chiefs est sans l’ombre d’un doute la plus sous-estimée du circuit. Et le coordonnateur défensif Steve Spagnuolo ne reçoit pas suffisamment d’amour. Cette unité a terminé deuxième au chapitre des points accordés par match (17,3) et deuxième pour le nombre de sacs. On parle énormément de l’énigmatique Chris Jones, que certains observateurs voient comme potentiel lauréat du trophée du joueur par excellence du match. Il serait le premier joueur défensif à le remporter depuis Von Miller il y a huit ans. Mais il ne faut pas oublier George Karlaftis. Le joueur de 22 ans, issu de Purdue, a réalisé 10,5 sacs du quart, comme Jones.

Secondeurs

PHOTO TERRANCE WILLIAMS, ASSOCIATED PRESS Nick Bolton

L’impact de Nick Bolton au centre de la ligne de secondeurs s’est fait un peu moins sentir cette saison, puisque le joueur de 23 ans a disputé seulement huit rencontres. Mais même si on ne parle pas suffisamment de ses exploits et de son effet sur l’équipe, Bolton est l’un des meilleurs de sa profession. Dans les matchs d’envergure, il est au sommet de sa forme. Contre les Eagles, au dernier Super Bowl, il a réalisé huit plaqués. En son absence, Dru Tranquill et Leo Chanal ont pris la relève. Les secondeurs des Chiefs sont jeunes et ils couvrent le milieu du terrain de manière très serrée. Leurs adversaires doivent garder la tête haute.

Tertiaire

PHOTO ED ZURGA, ASSOCIATED PRESS L’Jarius Sneed

Tous les joueurs de la tertiaire des Chiefs ont une qualité commune : ils ne font pas dans la dentelle. Le proverbial papier sablé évoqué dans le monde du hockey pour qualifier certains joueurs robustes peut aussi s’appliquer à cette unité des Chiefs. Les demis de coin L’Jarius Sneed et Trent McDuffie et les maraudeurs Justin Reid et Mike Edwards ne sont pas nécessairement des machines à revirements, mais ils donnent si peu d’espace à leurs rivaux qu’ils deviennent efficaces par la force des choses. Les quarts adverses réussissent seulement 61,3 % de leurs passes contre eux, au huitième rang de la ligue. Et depuis le début des éliminatoires, ils ont accordé uniquement 10 points en deuxième demie, dont 3 seulement au dernier quart.

Unités spéciales

PHOTO MARK KONEZNY, USA TODAY SPORTS Harrison Butker

Chose certaine, si le 58e Super Bowl devait se décider dans les dernières secondes du match par un botté de précision de Harrison Butker, les Chiefs seraient en voiture. Une belle décapotable rouge, qui plus est. Butker a été le quatrième botteur parmi les plus efficaces du circuit avec un taux de réussite de 94,3 % cette saison. Il a d’ailleurs converti ses 12 tentatives sur plus de 40 verges, dont sa plus longue sur 60 verges. Ça se gâche un peu toutefois en retour de bottés avec Richie James. Il a disputé seulement neuf matchs, mais a tout de même maintenu une moyenne de 20,78 verges par retour.