On ne sait pas qui remportera le tirage au sort avant le coup d’envoi du Super Bowl, dimanche soir, mais La Presse vous propose, ce vendredi et samedi, une analyse des forces en présence de chacune des unités des Chiefs de Kansas City et des 49ers de San Francisco. Et après un pile ou face maison, les Chiefs démarrent en possession du ballon.

L’ATTAQUE DES CHIEFS

Quart-arrière

PHOTO TERRANCE WILLIAMS, ASSOCIATED PRESS Patrick Mahomes

Patrick Mahomes est le meilleur quart-arrière de sa génération. Au-delà de ses habiletés exceptionnelles, le joueur de 28 ans se démarque par sa capacité à être au sommet de sa forme dans les matchs importants. Sa saison 2023 a été bonne, sans plus, mais son apport depuis le début des éliminatoires est considérable. Quatre passes de touché et aucune interception en trois matchs. D’ailleurs, son ratio de passes réussies ne cesse de s’améliorer. Il a atteint un taux de réussite de 76,9 % contre les Ravens de Baltimore, la meilleure défense de la ligue. Ça devient de plus en plus risqué de parier contre le quart des Chiefs en éliminatoires.

Ligne offensive

PHOTO CHARLIE RIEDEL, ASSOCIATED PRESS Jawaan Taylor (74), Darian Kinnard (75), Wanya Morris (64) et Donovan Smith (79)

Il existe un paradoxe intéressant sur la ligne offensive des Chiefs. Kansas City occupe le quatrième rang parmi les équipes de la NFL ayant alloué le plus de pression sur le quart-arrière. Cependant, les Chiefs sont arrivés au deuxième rang de la NFL pour le nombre de sacs du quart accordés, avec une moyenne de 1,5 par rencontre. Traduction : la ligne offensive des Chiefs est perméable, mais Mahomes est assez intelligent et mobile pour éviter le pire. Cette ligne offensive est le maillon faible de l’équipe. Pourtant, sur papier, l’apport de Donovan Smith, Joe Thuney, Creed Humphrey, Trey Smith et Jawaan Taylor devrait être suffisant.

Demis offensifs

PHOTO TERRANCE WILLIAMS, ASSOCIATED PRESS Isiah Pacheco

Isiah Pacheco, aussi rapide et explosif soit-il, n’est pas un demi-offensif capable de gagner un match à lui seul. Le joueur de deuxième année s’est établi comme l’homme de confiance dans le champ arrière, mais il souffre un peu du fait que l’attaque des Chiefs est orientée vers les jeux aériens. Kansas City est l’une des formations qui courent le moins. L’équipe arrive au 24e rang de la NFL avec une moyenne de 25 courses par match. Difficile de savoir si c’est parce qu’il n’a pas entièrement confiance en Pacheco, mais Mahomes a atteint un sommet personnel pour les verges au sol en 2023 avec 389.

Receveurs

PHOTO MATT SLOCUM, ASSOCIATED PRESS Travis Kelce

Travis Kelce, qui d’autre ? L’ailier rapproché est le receveur le plus efficace de l’histoire en éliminatoires. Il a devancé Jerry Rice pour le nombre de réceptions en carrière. La saison 2023 a été très décevante pour Kelce, mais son apport en éliminatoires est gigantesque. Contre les Ravens de Baltimore, il a capté les 11 passes dirigées vers lui. La chimie entre Mahomes et lui est poétique comme un film de Kurosawa. La recrue Rashee Rice peut aussi tirer son épingle du jeu. Mahomes lui fait de plus en plus confiance. Il pourrait être une carte cachée.

LA DÉFENSE DES 49ers

Ligne défensive

PHOTO JED JACOBSOHN, ASSOCIATED PRESS Nick Bosa

Nick Bosa, Javon Hargrave et Arik Armstead. Trois membres de la ligne défensive, mais surtout trois arguments censés vous convaincre de la force de frappe de cette unité sans faille. Les 49ers se sont classés au sixième rang cette saison pour le nombre de sacs du quart. Le plus renversant, c’est que si par malheur les trois joueurs évoqués sont limités et bien couverts, il y a quand même des éléments comme Javon Kinlaw et Chase Young capables de terrasser le quart adverse. C’est dire à quel point cette unité est talentueuse. Cette ligne robuste excelle d’ailleurs contre le jeu au sol.

Secondeurs

PHOTO DAVID J. PHILLIP, ASSOCIATED PRESS Fred Warner

En utilisant un système défensif 4-3, les 49ers s’assurent d’une couverture robuste avec le talent de leurs secondeurs. San Francisco n’alloue presque rien. Troisième dans la ligue au chapitre des points accordés et huitième pour le nombre de verges allouées, cette unité est menée par Fred Warner. Le secondeur vedette a encore été parmi les meilleurs de sa profession cette saison. Il peut tout faire : plaquer, créer des revirements et intercepter le quart adverse. Chez les Niners, il a pris le premier rang pour le nombre de plaqués et la deuxième place pour les interceptions.

Tertiaire

PHOTO DANIEL KUCIN JR., ASSOCIATED PRESS Charvarius Ward

Un peu après la mi-saison, les 49ers ont dû pallier la perte du maraudeur Talanoa Hufanga, auteur de trois interceptions en dix matchs avant de se blesser au genou. Les demis de coin ont donc pris les choses en main. À gauche, Charvarius Ward a réalisé cinq larcins. À droite, Deommodore Lenoir a attrapé le ballon à trois reprises. En fait, de manière générale, la défense californienne est plutôt moyenne contre le jeu aérien. Elle se démarque toutefois dans sa capacité à effectuer des jeux clés. Première au chapitre des interceptions avec 22, elle est en milieu de peloton pour le nombre de verges accordées par la passe.

Unités spéciales

PHOTO JED JACOBSOHN, ASSOCIATED PRESS Ray-Ray McCloud

Le cas de Ray-Ray McCloud représente peut-être le seul point d’interrogation. Il a raté cinq matchs en deuxième moitié de saison, mais sa moyenne s’est limitée à seulement 8,5 verges par retour de botté. Son plus long retour a été sur 19 verges. Il ne faut donc s’attendre à rien d’éclatant dans cet aspect du jeu. Même chose avec le botteur Jake Moody. Il a converti seulement 17 de ses 25 placements, au 20e rang parmi les botteurs de la NFL avec un taux de réussite de 84 %. Son plus long placement a été réussi sur 57 verges.