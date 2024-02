PHOTO KYLE TERADA, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

(Las Vegas) Alors que le Super Bowl était sur le point de se jouer au quatrième quart il y a un an, l’entraîneur-chef des Chiefs de Kansas City Andy Reid s’est mis à altérer la cadence sur la ligne de mêlée avant la remise du centre.

Josh Dubow Associated Press

Le résultat ?

Deux passes de touché qui ont permis aux Chiefs de vaincre les Eagles de Philadelphie 38-35 au Super Bowl.

Les Chiefs seront de retour au match de championnat de la NFL dimanche contre les 49ers de San Francisco, dans un match où il risque d’y avoir passablement d’activité de part et d’autre de la ligne de mêlée avant la remise du centre. C’est du moins ce que préconisent Reid et l’entraîneur-chef des 49ers Kyle Shanahan afin de créer de la confusion dans le camp adverse pour provoquer de gros jeux.

PHOTO KYLE TERADA, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Kyle Shanahan, entraîneur-chef des 49ers de San Francisco

« Je suis certain qu’il va nous offrir quelques surprises, a admis l’ailier défensif des Niners Nick Bosa, au sujet de Reid. J’espère que je serai en mesure d’en anticiper quelques-unes. »

Reid a été en mesure de décontenancer les Eagles il y a un an, grâce au mouvement qu’il a induit sur deux jeux clés près de la ligne des buts au quatrième quart. Ce concept, les Chiefs le surnomment « corndog », ou « saucisse enrobée ».

Sur le premier jeu, à la ligne de 3 des Eagles, l’ailier espacé Kadarius Toney s’est aligné sur le flanc droit avant d’effectuer une feinte, comme s’il allait se diriger à pleine vitesse sur le flanc opposé. Le demi de coin Darius Slay a abandonné sa couverture en se fiant sur un coéquipier, mais Toney a rapidement changé de cap et s’est retrouvé fin seul du côté droit, pavant la voie au touché des Chiefs qui allait leur procurer leur première avance du match.

Les Chiefs ont ensuite utilisé la même technique avec l’ailier espacé Skyy Moore, installé de l’autre côté du terrain, dès la possession suivante pour clouer le cercueil des Eagles.

Les Niners ont déjà goûté à la médecine des Chiefs de Reid, notamment lorsqu’ils ont utilisé le mouvement derrière la ligne de mêlée ainsi que quelques balayages pour générer de gros jeux en périphérie qui leur ont permis de signer une victoire de 44-23 en saison régulière en 2022.

Puis, certaines surprises tirées du cartable de jeux de l’Université du Michigan lors du Rose Bowl de 1948 ont permis aux Chiefs de convertir un quatrième essai déterminant, en route vers la victoire lors de leur premier duel contre les 49ers au Super Bowl.

Plusieurs joueurs se sont déplacés simultanément dans le champ arrière, forçant le quart Patrick Mahomes à se décaler du centre. La remise du centre s’est retrouvée directement dans les mains du demi-offensif Damien Williams, qui a ensuite obtenu le premier jeu.

« Il utilise une panoplie de formations différentes, de jeux étranges, et te tend de nombreux pièges, a expliqué le secondeur des 49ers Fred Warner. L’entraîneur-chef Reid est l’un des plus créatifs dans cette ligue. Nous verrons donc des choses inédites (au Super Bowl), alors nous devrons nous adapter rapidement afin de freiner leur attaque. »

Le mouvement derrière la ligne de mêlée avant la remise du centre est en hausse dans la NFL depuis une décennie. Selon Sportradar, ce genre de stratégie était employé dans 37,5 % des jeux en 2014, contre 56,1 % cette saison – un sommet depuis que ces statistiques sont compilées.

Les 49ers et les Chiefs sont deux des équipes qui exploitent le plus cette stratégie. Les Niners pointent au deuxième rang à ce chapitre avec 76,4 % de leurs jeux offensifs, et les Chiefs sont quatrièmes à 63,7 %, selon les données compilées par Sports Info Solutions (SIS).

Les 49ers sont les plus efficaces à ce niveau en termes de points potentiellement marqués par jeu, selon SIS, et les Chiefs occupent le 10e rang malgré le fait qu’ils aient connu une baisse de production générale en attaque cette saison.

Et peut-être parce qu’elles sont constamment confrontées à l’entraînement à des attaques qui utilisent fréquemment le mouvement derrière la ligne de mêlée, les deux équipes se retrouvent dans le top 10 des meilleures défensives contre ce genre de stratégie. Les Chiefs sont cinquièmes, alors que les Niners sont neuvièmes, selon SIS.

« Il faut prendre du recul et se dire : “Peut-être que nous devrions modifier ceci, cela, ou quelque chose d’autre” », a expliqué le coordonnateur de la ligne offensive et du jeu au sol des Niners, Chris Foerster.

« Toutes les équipes utilisent un cinquième ailier défensif maintenant. Il y a toujours un défi, tandis que les défensives évoluent, et nous devons nous adapter en créant du mouvement. Ç’a toujours été un jeu d’échecs », a résumé Foerster.